Mauvaise performance contre Dortmund : Tirs croisés des médias français sur Gana Gueye

Christophe Dugarry n’a pas été du tout tendre avec Idrissa Gana Gueye à l’issue du match contre Dortmund (2-1). Pour ce consultant de Rmc sport, « Il est l’ombre de lui même depuis son match contre le Real. Il n’a pas été au niveau. Et même s’il n’est pas bon, Tuchel ne le change pas… »

Le sénégalais est aussi dans le viseur de France football qui lui a décerné la plus mauvaise note dans ce match : 3.

Le site du magazine spécialisé en football s’explique: « Idrissa Gueye est passé à côté, et pas qu’un peu, perdant des ballons précieux et ne brillant que trop rarement dans ce pourquoi il est arrivé : la récupération. Dans son dos, Jadon Sancho et Thorgan Hazard ont dansé, en bons artistes créant le déséquilibre. Et si Marco Verratti a compensé grâce à des tacles précis et une volonté d’organiser, Idrissa Gueye, lui, n’avait aucune roue de secours. »