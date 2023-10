Mayoro Faye retourne au PDS avec son parti et ses militants

Mayoro Faye qui s’était écarté momentanément du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est de retour au bercail. Le fondateur de l’Alliance Libérale pour le Développement du Sénégal (ALPDS) justifie son come-back à l’appel à l’union du PDS pour soutenir Karim Wade à l’élection présidentielle de 2024. Il a fait l’annonce ce vendredi, lors d’une cérémonie de réintégration qui s’est tenue ce vendredi, à la permanence du PDS.

Voici l’intégralité de sa déclaration :

DECLARATION

Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureux de me retrouver dans ce haut lieu qui se trouve être la permanence nationale du PDS Oumar Lamine Badji. Un lieu rempli de symboles, de souvenirs et d’émotions pour moi et pour beaucoup d’entre nous.

J’ai aujourd’hui l’honneur et le privilège, en tant que président de l’Alliance Nationale pour le Développement du Sénégal (ALPDS), d’être à la tête d’une délégation composée de membres de son comité directeur.

C’est un parti politique d’obédience libérale et d’inspiration ‘’Wadienne’’ mis en place il y a seulement quelques mois et qui a pu implanter ses antennes dans les départements de Pikine, Keur Massar, Thiès, Tivaouane, Linguère, Louga, Dagana, Mbacké et Saint-Louis.

Suite au contact de ce grand parti qu’est le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) , nous avons tenu plusieurs rencontres, qui nous ont permis de nous procéder à une tournée d’information dans ces différents départements pour recueillir les avis des uns et des autres. Et, avons convoqué des assemblées générales ainsi que d’autres réunions pour déterminer ensemble une position.

C’est ainsi que nous avons réussi le miracle, la baraka de l’unanimité pour soutenir la candidature de Karim Meissa Wade à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Par la suite, les membres de l’ALPDS, particulièrement ceux dont le cœur n’a cessé et ne cessera de battre pour le Président Abdoulaye Wade, le Patriarche, le père du libéralisme Africain, notre maitre, notre guide et notre inspirateur, m’ont donné carte blanche pour discuter avec le PDS, ce parti qui nous a formé, façonné et qui nous a appris à gérer toute situation dans la sérénité et la responsabilité.

C’est ainsi que j’ai décidé, avec l ‘accord du comité directeur et de l’assemblée générale transformée en congrès, tenue à Saint –Louis le lundi 25 septembre 2023 qu’au-delà d’un simple soutien au PDS et à son candidat de fondre l’ALPDS dans le PDS et de redevenir désormais, militant du Parti Démocratique Sénégalais à part entière.

Nous avons déjà demandé à l’ensemble des militants de prendre toutes les dispositions utiles afin de s’engager sans délai, dans les opérations de parrainage du candidat Karim Wade, l’espoir du peuple.

Je ne saurais terminer sans remercier mon maitre, mon mentor, mon guide politique, mon père qui m’a beaucoup manqué ces derniers temps, celui qui a guidé mes pas en politique, celui-là auprès de qui j’ai acquis une véritable expérience politique. Une expérience politique qui fait que je n’envie personne dans ce domaine.

Je veux nommer Son Excellence , le Président Abdoulaye Wade. Que Dieu veille sur lui et lui accorde une santé de fer.

Mes remerciements vont également à l’endroit de mon grand frère, ami et confident Karim Meissa Wade. Un homme digne dans l’épreuve, reconnaissant, intelligeant, expérimenté, engagé pour le développement du Sénégal, un homme d’Etat, un grand patriote pour qui son pays, le Sénégal, vaut tous les sacrifices.

Je terminerai enfin par remercier l’ensemble de mes frères et sœurs du PDS qui nous ont accueilli dans la fraternité et la joie.

A mes frères et sœurs qui depuis quelques mois ont porté avec moi le projet politique, j’exprime ma reconnaissance et ma gratitude. Merci mille fois

Je remercie également l’ensemble des journalistes ainsi que leur organe pour leur présence mais aussi pour l’étroite relation que j’ai toujours entretenue avec eux.

Je remercie mes frères et sœurs libéraux de Saint-Louis pour leur amabilité et leur esprit militant.

D’ailleurs nous allons tenir demain samedi 07 octobre un grand meeting à Saint-Louis pour fêter notre retour au PDS dans l’unité et la fraternité. Montrer à nos adversaires politique que le PDS est debout et uni.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Fait à Dakar, le 06 octobre 2023

Mayoro FAYE