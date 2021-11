Des personnes armés de gourdins et machettes

Mbacké : Affrontement entre agriculteurs et éleveurs

C’est un drame évité de justesse à Madina après des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Plusieurs blessés graves évacués à l’hôpital Jannatou et plus d’une vingtaine d’arrestations.

Située à 15 km de Mbacké, Madina est souvent le théâtre de violentes altercations entre des communautés qui cherchent, d’un côté, à sécuriser leurs biens après des mois de récoltes, et de l’autre, à mener paître leurs troupeaux.

Selon les premiers témoignages, tout a commencé quand des jeunes agriculteurs ont tabassé un jeune éleveur pour avoir introduit son troupeau dans leurs champs. Les nerfs surchauffés, il s’ensuivirent coups de machettes et jets de pierres.

Informée, la communauté des éleveurs organisée est allée en représailles contre les agriculteurs pour un règlement de comptes, renseigne Senego.

La brigade de gendarmerie de Kayel, alertée, a dépêché des éléments sur les lieux pour apaiser la tension avant de procéder à plusieurs interpellations dans les camps des protagonistes.

La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs souvent difficile, le coordonnateur de la Convergence des éleveurs du département de Mbacké et le maire de Médina appellent les parties à la retenue et au dialogue. Une manière d’éviter que l’irréparable ne se produise.