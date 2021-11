Mbacké : l’émergence du leadership féminin en politique est une réalité

La relève politique féminine semble être trouvée à Mbacké. Depuis un moment, la gent féminine brille par son absence ou joue les seconds rôles dans l’espace politique de Mbacké. Mme Ndoye Maréme Sall, se hisse dans le lot des femmes responsables politiques engagée pour le développement de Mbacké.

En effet, cette dame s’illustre de fort belle manière dans l’arène politique avec des actions sociales sporadiques.

Sa venue aux côtés du DG Gallo Bâ est saluée par les populations qui commençaient à s’interroger sur la non implication des femmes. Son profil et sa jeunesse sont des atouts majeurs et font d’elle une remplaçante potentiellement des grandes responsables politiques Féminines qui ont eu à occuper des postes au niveau de l’assemblée nationale. Dans ce lot, Ndeye Fily Camara qui fut Députée du temps de l’ancien Ministre de l’Hydraulique feu Samba Yella Diop, Adja Oumané Gueye et Adja Dior Gaye du temps de feu Iba Gueye, ancien Maire de Mbacké, pour ne citer que celles -là.

Issue d’une famille nantie, Maréme Sall se distingue par sa modestie et sa générosité débordante est chantée par les populations et particulièrement les couches défavorisées. Sa timidité est un atout majeur pour les femmes qui voient en elle une bonne responsable des femmes. Son expérience politique couronnée par le statut de conseillère municipale de l’équipe sortante constitue une motivation pour les prochaines élections municipales car elle fait partie de la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar dirigée par son mentor le DG Gallo Bâ.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn