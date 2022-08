Mbacké : La mairie s’attaque aux priorités

Après s’être bien imprégné de la situation délicate de la mairie de Mbacké, place maintenant au travail. Ainsi, après avoir mis à la disposition de la ville des camions citernes et des camions de ramassage d’ordures, le maire Gallo Bâ va à l’assaut des priorités. C’est dans cet ordre d’idée que l’inter-commission , en présence des représentants de l’ARD (Agence Régionale de Diourbel) et du service de l’urbanisme de Mbacke, s’est réuni hier pour procéder à la réactualisation du PAI 2022 (Plan annuel d’investissement) de la commune. Cette réunion de près de 4heures d’horloge fut une rencontre très enrichissante entre les élus locaux et les services techniques pour la mise en œuvre de projets structurants qui répondent aux besoins urgents et impérieux des populations. Entre autres projets il a été retenu

1-La construction d’un centre commercial

2-La modernisation du théâtre de verdure

3-L’adduction d’eau

4-La réhabilitation du centre de santé de la croix rouge (maternité)

5-La reprise de la réinstallation électrique du centre de santé et l’acquisition d’un groupe électrogène..

6-L’extension du réseau électrique de la commune.

7-La construction d’une place publique à Ndoyenne.

8-Extensions d’eau et d’électricité dans les quartiers périphériques etc.

Ces priorités vont bientôt trouver des solutions au bénéfice des populations ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn