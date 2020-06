Mbacké : Le retour de Moussa Sakho réclamé !

Les milieux politiques de Mbacké sont entrains de chercher une sortie salvatrice pour les populations car elles sont oubliées sinon zappées des grands projets et investissements du régime du Président Macky Sall. C’est dans cet ordre d’idées que le retour aux affaires de l’ancien Ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle sous Wade est réclamé. Moussa Sakho puisque c’est de lui qu’il s’agit, jouit d’une expérience gouvernementale et politique car étant un homme du sérail qui a pu affronter une ponte politique de gros calibre nommé Iba Gueye jusqu’à sa nomination au poste de Ministre. En plus, sa cote auprès des familles religieuses et sa base politique au niveau départemental sont autant d’arguments qui justifie amplement son retour aux affaires. En plus il a travaillé avec le chef de l’état avec qui il entretenait de bonnes relations.

Les échecs politiques répétés et le je t’aime moi non plus entre le département de Mbacké et le Président Macky Sall démontré lors des joutes électorales passées sont autant de raisons qui poussent certains observateurs avertis de la politique à dire que Moussa Sakho peut être la solution du Macky.

Autre chose qui plaide en faveur de l’ancien professeur de Sciences Naturelles, c’est sa proximité politique avec tous les leaders du département et particulièrement au Dg de la Sogip Gallo Bâ qu’il a soutenu et accompagné lors de la dernière élection présidentielle. Il en est de même pour tous les autres responsables politiques même ceux de l’opposition qu’il pourra démarcher.

Si le Président Macky Sall veut redresser la tendance politique défavorable, il est plus judicieux de prêter une oreille attentive aux aspirations des populations de Mbacké qui réclament plus de considération et de reconnaissance