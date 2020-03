Troisième mandat de Macky : Qui est derrière Mbaye Ndiaye, la gaffe ?

L’on a beau se triturer les méninges, mais l’on ne manquera jamais de se poser la question pour savoir quelle mouche a piqué Gaston Lagaffe, pardon Mbaye Ndiaye à annoncer que le Président de la République Macky Sall, au regard de la Constitution adoptée en 2016, en est actuellement à son premier mandat, ce qui lui confère d’aspirer à un autre en 2024.

Ailleurs, Mbaye Ndiaye serait considéré comme le « fou de la République ». Finalement Gaston Lagaffe est-il le réel porteur de cette réflexion maladroite, provocatrice à l’endroit du peuple sénégalais à qui on a fait voter massivement en 2016, la Constitution verrouillant définitivement le nombre de mandats du Président de la République, et auprès de qui, on se retourne finalement pour lui apprendre que tout ceci était du « naaxee mbaaye » (une véritable tromperie).

Un plan si machiavélique, Mbaye Ndiaye alias Gaston Lagaffe aurait-il pu l’élaborer à lui seul ? Le complot que nous décrivions ici dans nos colonnes, serait-il finalement si ourdi, si vaste, impliquant des cercles qui auraient élaboré des complots les plus audacieux. En fait de cercles, ce serait un seul, mais on voudrait nous faire croire qu’ils sont plusieurs.

On doit dire qu’ils ne sont qu’un seul et même cas. Est-il acceptable que des individus encagoulés mus par leurs seuls intérêts se lèvent comme par un seul miracle pour accuser d’autres personnes d’être parmi celles qui viseraient le fauteuil du Président de la République et d’entretenir des, e cellules dormantes au sein de l’Alliance pour la République (APR), et comme par miracle d’autres se mettent à entretenir que le Président Macky Sall doit se présenter à un troisième mandat en 2024.

Ce qui veut dire qu’un seul cercle uni et fondé que par la seule pratique d’entretenir des débats stériles dont le seul but est de servir leurs intérêts est en cours au Sénégal. Ce qui pousse à savoir qui serait derrière le sous-fifre qui ici, ne serait que Mbaye Ndiaye parce que désigné comme étant des énergumènes qui se trompent de rôles, en voulant entretenir le Sénégal dans la théorie du coup d’Etat permanent. Finalement, Mbaye Ndiaye ne devrait-il la personne qui serait le bras armé de l’« indivisible » Mahmout Saleh et du plus célèbre accusateur de la République, Mame Mbaye Niang ? Derrière Gaston Lagaffe, se trouvent à coup sûr, un ignoble complot contre la République.

La rédaction de Xibaaru