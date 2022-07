McDonald’s : une femme retrouve un pansement dans son burger

Une jeune femme a retrouvé un pansement usé dans son burger McDonald’s… un ingrédient surprise dont elle aurait bien aimé se passer !

Le genre de surprise que l’on aime rarement… Une jeune femme a retrouvé un pansement usé dans son burger McDonald’s. Découvrez cette histoire insolite !

Un pansement dans un burger

Alors qu’elle allait chercher 6 burgers à emporter chez McDonald’s, Gaëlle, habitante de l’Essonne, a retrouvé un pansement usagé dans son sandwich.

Gaëlle explique que » cela veut aussi dire qu’il y a quelqu’un en cuisine qui est blessé et qui travaille sans gant. Je pensais vraiment qu’ils étaient plus sérieux sur les questions d’hygiène. Je veux qu’ils me remboursent mais, surtout, qu’ils fassent une note pour rappeler les règles « .

Cette triste nouvelle, publiée dans Le Parisien, fait prendre conscience que les conditions d’hygiène dans certains restaurants ne semblent pas être respectées par tous les employés.

La réponse de McDonald’s

Les gérants du restaurant situé à Saint-Germain-lès-Corbeil n’ont pas souhaité donner plus d’explications. Sur une commande de 12,30 euros pour 6 burgers, le géant du fastfood a affirmé que la cliente serait remboursée de 2,05 euros, le prix d’un burger. Une maigre compensation…

La communication de McDonald’s a affirmé que « la direction du restaurant déplore vivement cet incident et a pris en compte avec beaucoup d’attention la réclamation de la cliente (…) La direction met tout en œuvre pour qu’un tel incident ne se produise pas et précise qu’un rappel des procédures concernant le port d’un doigtier et de gants, en cas de présence d’un pansement, a été réalisé auprès de l’ensemble de ses salariés ».

Soyez bien attentifs lors de votre prochaine commande…

Source OHM