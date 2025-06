Me Diaraf Sow invite les dirigeants du monde à cultiver la paix

À TOUS LES DIRIGEANTS DU MONDE, LA MEILLEURE DÔME DE FER EST LA PAIX, ELLE RESULTE DU RESPECT DES DROITS DES PEUPLES À DISPOSER D’EUX MÊMES.

À travers ce message envoyé au peuple israélien, nous nous adressons à toutes les super puissances dont leurs puissances qu’elles que soient l’intensité ne sont qu’usufruits de la super puissance de Dieu, le seul à être véritablement puissant.

L’histoire des peuples a démontré que tous les empires, tous les royaumes, toutes les contrées, tous les pays, quelles que soient leurs puissances d’alors ont fini par le déclin (Rome, perse, Grande Bretagne, Songhaï, Ghana, Mali, Allemagne nazi..)

Qu’il s’agisse des États-Unis, de la Russie, de la Corée du Nord, de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, du Japon ou de l’Inde, il est bien en géopolitique d’avoir une arme de dissuasion, des armes dissuasives, une puissance militaire dissuasive pour équilibrer les forces et « la terreur ».

Mais en réalité, la chose la plus importante, pour être en sécurité, c’est d’avoir la paix.

Or pour avoir la paix, il faut la cultiver et l’entretenir, d’abord dans son propre pays et ensuite dans le monde entier car sans la paix, point de sécurité mais également point de développement.

Tout commence par un principe fondamental de droit international posé dans la charte des nations unies; il s’agit du respect des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Rappelant que la SDN (Société Des Nations) avait connu le même sort que l’Organisation des Nations Unis (ONU) est en train de connaître aujourd’hui, d’où la nécessité en 1945, de procéder à son remplacement par l’ONU, après une guerre mondiale meurtrière et dévastatrice qui a dépassé les Soixante (60) Millions de morts.

Mais malheureusement l’homme est têtu, il oublie vite. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets si non pire avec des États dirigés par des hors la loi qui piétinent sur le droit international et qui ignorent complètement les effets psychologique des deux premières guerres mondiales et le psychose sur l’humanité.

Effectivement si une troisième guerre mondiale éclatait, elle risquerait d’être cette fois-ci une guerre nucléaire totale, peut-être même la fin du monde.

Donc il faut maintenir la paix et la sécurité internationales en apprenant sur les erreurs du passé en renforçant l’ONU, en respectant sa charte, en respectant à la lettre la convention de Vienne, la Déclaration Universelle des droits de l’homme, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que tous les textes internationaux qui sont déjà très bien rédigés mais dont le seul respect conduirait à un monde parfait en paix et en harmonie, ce qui fait malheureusement défaut.

Rappelant que selon la Charte des nations unies, les États membres peuvent prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.

Qu’ils peuvent également développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde en réalisant la coopération internationale et en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire ou en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion.

Et toujours selon la Charte des nations unies, les états membres règlent leurs problèmes internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

Et pour terminer, l’engagement le plus important est que les États membres doivent s’abstenir dans leurs relations internationales, DE RECOURIR À LA MENACE OU À L’EMPLOI DE LA FORCE, SOIT CONTRE L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE OU L’INDÉPENDANCE POLITIQUE DE TOUT ÉTAT, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Et que l’Organisation des Nations Unis fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

C’est dans ce sens que nous faisons appel à tous les États dans le monde et à leurs dirigeants de faire la paix, de poser des actes dans ce sens et de l’entretenir au grand bonheur de tous.

Les dirigeants les plus populaires ont des difficultés majeures au sein des nations qu’ils dirigent, critiqués par une population croissante de plus en plus exigeante, de plus en plus incomprehensive.

Ils sont mis sous pression constante par des partis d’opposition, des sociétés civiles et des mouvements de masse de plus en plus critiques et de plus en plus réticents et impitoyables; ceci dans un monde de plus en difficile avec des ressources qui sont de plus en plus rares.

Que donc la satisfaction efficace des besoins vitaux des populations nationales, leurs bien-être et l’amélioration de leurs conditions de vie doivent largement suffir comme chantier de guerre à chaque dirigeant.

Ainsi donc, chaque dirigeant du monde a le devoir moral de semer la graine de la paix, car, chacun d’entre eux a au moins une obligation d’assurer la sécurité à son peuple, au peuple qui l’a élu.

Or, la sécurité commence par leur éviter la guerre.

En attaquant le premier les iraniens sur leur territoire, l’Israel ne pouvait pas attendre à une pluie de fleurs en retour.

Oui, il faut semer la graine de la paix pour espérer la récolter. Cela nécessite tout simplement des efforts et plus de responsabilités pour favoriser un environnement interne et international pacifiques et harmonieux.

Oui, cela ne fait rien de reconnaître l’État de la Palestine libre. Ces êtres humains bombardés au quotidien, arrêtés, assassinés et affamés ne demandent pourtant qu’une chose: le droit de vivre tranquillement, d’être souverain et de ne pas être persécuté. Ils ne demandent qu’à avoir la paix chez eux et la répression violente qu’ils subissent chez eux depuis plusieurs années doit cesser.

En retour, les pays arabes quant à eux aussi doivent reconnaître la République d’Israël, sans tricherie et dans aucune hypocrisie avec des frontières claires, bien définies et reconnues définitivement par tous.

Mais tant que nous serons dans un monde de loups où les plus forts écrasent les plus faibles et que les organismes internationaux et le droit international ne sont qu’illusion appliquée uniquement pour une faible minorité au moment où les plus fort piétinent les lois internationales et se prennent pour les gendarmes du monde en faisant et en défaisant les régimes par l’usage illégal de la force illégitime de la violence militaire, des manœuvres, des complots et des coups d’état planifiés en violation du principe de non ingérence, le monde ne sera jamais en paix.

Quant à l’arrogance que font état de certains dirigeants du monde, elle peut conduire n’importe qui à sa propre perte. Il suffit tout simplement de reétudier l’histoire.

Redevenons des être humains et donnons nous la main. Trop de sang versé pour rien.

Que Dieu protège le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Maître Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Juriste Consultant Maître en Administration publique diplômé en Gouvernance Internationale Doctorant en Sciences Politiques