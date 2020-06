Me Djibril War prend la défense de Makhtar Cissé et interpelle le Président

QUE DIEU PRÉSERVE LE PRÉSIDENT ET LE SÉNÉGAL DE « CERTAINS AMIS. »

« J’ai longtemps hésité avant de prendre sur moi la responsabilité de m’adresser une fois de plus à votre Honorable personne. Car, j’étais pris par une certaine gêne d’aborder des questions politiques internes, touchant surtout la vie de notre parti, au moment où le Sénégal traverse une situation extrêmement grave à tous les niveaux : front politique et social tendu, marches de protestation sur la cherté de la vie, le conflit foncier qui oppose l’État à la paisible communauté chrétienne, menacée d’expropriation d’une partie du cimetière Saint Lazare , du fait de certains de chez nous, avec tout le respect, monsieur le Président des affairistes, des trafiquants en tous genre, des truands , escrocs, repris de justice, les tensions syndicales, la grève des élèves, des étudiants et des enseignants, le monde rural très anxieux, la pénurie d’essence , une guéguerre permanente au sein du parti, la frustration, la colère des anciens militants, qui se sont sentis trahis, laissés en rade au profit des transhumants promus. Et plus douloureux, c’est un homme, qui est désignée comme victime d’une unique et inique chasse aux sorcières. Votre ancien premier ministre, votre loyal serviteur, travailleur infatigable et sans relâche comme vous-même, artisan de tous vos chantiers, considérés par l’opposition comme « des éléphants blancs », votre directeur de campagne des élections victorieuses présidentielles, et législatives , est aujourd’hui la proie de cette traque. Atteint dans sa chair, mais stoïque et impassible, il ne peut se défendre face aux attaques qui fusent de toutes parts, accompagnées, d’insultes, d’accusations de toutes sortes par des frères et sœurs de parti, méconnaissables, transformés en une meute déchaînée de lycaons en furie, actionnée par un groupe dit « Génération du Concret », constitué par des amis de votre fils. Le tort de cet homme qui vous a pourtant tout donné : d’avoir commis « le crime de vouloir vous succéder en éliminant votre fils » hurlaient ils, sous le prétexte qu’en convoquant ce dernier à l’Assemblée Nationale, il voulait l’humilier , car ce dernier ne pouvait parler le Ouolof. Chers citoyens, cette contribution avait été publiée le 12 Avril 2008 par le Journal « Il est Midi » de l’infatigable Ndiogou Wak Seck, un combattant de tous les temps pour la cause du Président Wade et celle du Président Macky. Elle était la suite d’autres articles aussi prémonitoires les uns que les autres, pour tirer sur la sonnette d’alarme face aux dérives : « Monsieur le Président Wade, il urge de nettoyer les écuries d’Augias (13 juin 2007) », « Bon vent monsieur le Président Wade. Mais méfiez-vous surtout du ressac ! (8 Août 2007)», « Le PDS, à la croisée des chemins de la bouffonnerie et de la félonie. (13octobre 2008) », « Le PDS sera un jour poursuivi pour recel de malfaiteurs 20 octobre 2008)», dix jours avant la date fatidique de la destitution du Président Macky Sall de son poste, le poussant à la démission du PDS, avec quelques proches, les autres ayant disparu , renonçant à toutes ses fonctions institutionnelles et politiques, pour créer le Parti de l’Alliance Pour la République APR. On connaît la suite. Aujourd’hui, douze ans après, avec cette période particulièrement grave , pour cause de la maladie du Covid- V19, cette pandémie mondiale, jusqu’ici invincible, évoquer une affaire en apparence anodine, car s’inscrivant bien dans la normalité de la vie juridique des personnes physiques et morales de surcroît sociétés commerciales pourrait bien susciter l’ étonnement, voir le dépit et l’indignation même chez beaucoup de compatriotes. En matière biologique, dans le domaine pathologique, il a été démontré par le savant Louis Pasteur, pourfendeur de cette notion aristotélicienne de la génération spontanée, supposant l’apparition d’êtres vivants microbes, bactéries, parasites virus aérobies, anaérobiques à partir de la matière inanimée que « Les microbes ne naissent, vivent et évoluent que dans le milieu qui leur est favorable. » Il en est aussi ainsi chez les humains, dont le mode de vie de certains pour survivre, s’apparente bien à ces êtres décrits ci haut. Si on s’accorde sur la définition du parasite, ces personnes le sont bien, même par le phénomène de la métamorphose, la mue par opportunisme , en réveillant l’instinct grégaire animal qui sommeille en nous en nous tous , pour pouvoir faire la reptation, l’aplatissement comme des reptiles à l’affût, l’envol des oiseaux picoreurs, des vautours et charognards carnassiers, au gré des saisons politiques. Ces courtisans, bien décrits par de grands écrivains, philosophes des siècles passés comme H. Balzac dans son célèbre roman « le Cousin Pons », du baron d’Oldbach, Paul Henry (1723-1789) : « Essai sur l’Art de Ramper à l’Usage des Courtisans » ont bien des émules . Plus de deux siècles après, ces esprits brillants, auraient constaté, fascinés qu’ici au Sénégal, leurs personnages d’antan étaient dépassés, surpassés. Cet art qui requiert une ingéniosité avérée innée ou acquises du « larbinisme, » pardon pour être courtisan a bien survécu au temps. Mais comme le Covid V-19 , il a aussi survolé les montagnes, les fleuves, les mers, les océans pour se répandre sur tous les continents. Cette activité, en fait, un véritable fonds de commerce, très rentable est devenue une technique, une science bien entretenues, mais jalousement gardées par leurs tenants . Elle est même devenu la chasse gardée de certains patrons d’organes de presse par couverture , qui disposent avec leur outil de travail d’une capacité de nuisance rapide pour anéantir leurs cibles, leur occasionnant par leur morsure avec leurs griffes et crocs acérés de varan et de cobra , l’injection de venin , des blessures, des souffrances suivies d’une lente agonie atroce. On peut bien se prémunir de la plupart des maladies, même de celle du Covid -V19, et s’en remettre quand on en est atteint. Ce qui n’est pas souvent le cas, chez d’honnêtes hommes et femmes, époux, mères de famille modèles, de surcroît des commis d’état, à la bonne réputation lorsqu’ils sont dans leurs viseurs. Car les victimes de ces méchantes personnes au passé pourtant très chargé sont atteintes au plus profond de leur chair , à un niveau inaccessible pour des soins et des remèdes, sauf la foi en Dieu : leur honneur et leur dignité. Est-il même besoin de rappeler à monsieur le Président ces moments qu’il a lui-même bien vécus avec ses enfants, sa courageuse et sainte épouse et ses rares compagnons? Est-il aussi permis à un libéral, même par provocation amicale provoquer de convoquer Karl Marx, : « L’histoire se répète au moins deux fois pour la première fois en tragédie, la seconde fois en farce »? Notre propre histoire politique libérale depuis l’adolescence au PDS, , la reprise de notre propre destin politique en main depuis 2008 avec l’APR, marquée par deux Alternances de gestion du Pouvoir de l’An 2000 et en 2012 pourrait être déclinée aujourd’hui à mi-parcours en juin 2020 en quatre phases : L’opposition, le pouvoir, le vice et la chute. Au constat, la situation qui prévaut aujourd’hui au sein de notre formation politique APR , ressemble étrangement à celle de notre mère Parti dans sa phase de déclin. Les mêmes causes produisant les mêmes effets , il y’a bien lieu au vu des comportements et de l’ambiance qui y ont cours d’avoir des frissons quant à la survie du parti au pouvoir et son existence même. Jugez en ! On observe les mêmes pratiques. Aujourd’hui, des gens tapis dans l’ombre actionnent des mercenaires qui, tels des crapauds troublent la quiétude des citoyens par leurs bruyants croassements en transformant un contrat désormais dénommé « le contrat scandaleux du siècle Senelec Akilee » leur mare fétide. Dans leurs funestes desseins, ces gens, sous le manteau de journalistes ont relayé ce faux débat à base de mensonges, de désinformation qui aura au final hélas, une autre victime: le Président Macky Sall. Car, l’occasion a été offerte sur un plateau d’or à l’opposition de faire de ce débat inapproprié une bonne arme contre son gouvernement pour le mettre en mal avec l’opinion. L’on a du mal à faire la part des choses dans cette confusion de genre, de rôle chez des journalistes, qui se sont reconvertis professeurs de droit, d’avocats, de procureurs et de juges. Non satisfaits d’analyser et de juger ce contrat non valable et demander par conséquent sa nullité, des opposants réunis dans un cadre groupe dénommé CRD, chose curieuse avec un responsable ministre de l’Énergie lors de la constitution de la société. Ils convoquent cette fois le Code pénal et réclament même des poursuites pénales, contre les signataires de ce contrat pour cause de suspicion légitime, de manque de transparence, de délit d’initié et de conflit d’intérêt. Ils ont même demandé la saisine des corps de contrôle de l’Etat, l’IGE, l’OFNAC, et même le juge d’instruction par plainte avec constitution de partie civile. Quel culot !

Il appartiendra aux juges saisis par les parties, et les instances arbitrales de trancher faute d’accord lors des négociations ou renégociations ( ce qui n’est dans l’intérêt de personne.) Une décision ou sentence sera dans ce cas rendue, au vu et à l’analyse de ce contrat entre la Senelec et Akilée, qui est en cours d’exécution, il faut bien le rappeler pour décider de sa validité ou non. Ces derniers tiendront évidemment bien en compte, pour qui connaît leur rigueur et exigence les principes et règles élémentaires appris en deuxième année de droit du Droit des Contrats et du Droit des Obligations, la force obligatoire des contrats passés, la relativité du lien obligatoire, les conditions de leur modification ou renégociation à la lumière du droit interne et de l’Acte Uniforme de l’OHADA, sur le mode d’organisation, le fonctionnement de ces deux sociétés, la responsabilité du notaire ayant passé l’acte de constitution de la société Akilée, leur opposabilité aux parties et aux tiers les pouvoirs des différents organes :les directeurs généraux, la commission de pilotage, le conseil d’administration, les feuilles de présence des membres représentant la Présidence, la Primature, la Sénélec, le ministère de l’Energie d’alors dont le représentant à l’époque se trouve être le directeur général de la Sénélec aujourd’hui , la validité de ses délibérations consignées dans des procès -verbaux , les déclarations , rapports des commissaires aux comptes, des commissaires aux apports, les conditions liées aux pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire, les droits et les obligations des actionnaires en cas d’ouverture du capital de Akilee à de nouveaux actionnaires, la liberté de contracter et les conditions de rachat des actions d’Akilée. Que l’on nous épargne surtout pour amuser la galerie les règles tirées des prérogatives exorbitantes de droit commun de l’Administration comme l’imprévision ou le fait du prince. Il ne s’agit pas d’un contrat administratif. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous craignons d’essuyer à nouveau encore des revers humiliants au près des juridictions et institutions internationales pour l’exécution des décisions de condamnation de personnes ou de société par les juridictions nationales. La jurisprudence Karim Wade avec la CREI, dont nous n’étions pas enthousiaste pour sa réactivation, n’étant pas conforme aux normes standard. Est il besoin de rappeler l’affaire de la société Koumba qui avait fait condamner l’Etat du Sénégal à lui payer 75 milliards puis 49 milliards après négociation qui justifie bien nos craintes ? On ne devrait pas aggraver d’avantage les problèmes du Sénégal qui en a assez avec le Covid -19. Car Senelec qui se relèverait difficilement d’une forte condamnation par les juridictions arbitrales. Ce qui pourrait bien sceller le sort de cette société qui avait pris un bon envol et son personnel! Nous en appelons à la raison à la direction et le personnel de ne pas suivre ces pyromanes et affairistes sans foi ni loi sauf celles l’argent qui n’a point d’odeur pour eux.

Le plus triste dans cette affaire est l’intention de nuire manifeste de la part de certains et bien relayée par des patrons de presse, en fait de vrais mercenaires bien connus dans leur rôle qu’on leur a toujours reconnu dans tous les régimes. Pour parvenir à leur odieux objectif, ils instrumentalisent des journalistes à travers les médias qui s’en prennent lâchement à l’ancien dg de la Senelec et actuel Ministre du Pétrole, de l’Énergie.

Aucun mot , aucun propos mensonger, diffamatoire de trop pour ces gens en matière d’irrévérence pour porter atteinte à l’honneur de l’ancien directeur de cabinet du Président de la République, nommé ensuite dg de la Sénelec dans ses moments les plus hypothétiques ,pour nommé ministre encore, après 2 ans de gestion.

On déplace même une question purement civile vers le judiciaire. Certains parlent même d’auditer l’’ancienne gestion de la Sénelec. D’autres ont, semble-t-il même saisi l’ARMP, l’OFNAC, l’IGE.

Sur cette lancée, c’est le directeur du journal bien connu dans sa page hebdomadaire qui a ouvert le sabbat, bal macabre des sorcières. Il s’est jeté en premier dans le cercle donnant le ton et esquissé les premiers pas de cette lugubre danse du scalp des indiens Sioux. Cette fois ce n’est pas la tête d’un visage pâle qu’on va couper et brandir comme un trophée au peuple , ou un cœur de prisonnier , d’enfant offert par les incas, aztèques mayas à leurs dieux en offrande. C’est la tête d’un compatriote bon teint, qui s’appelle Makhtar Cissé, ancien directeur de la Sénélec, aujourd’hui Ministre de l’Énergie et du Pétrole. Le premier acte de requiem de ce rituel de décapitation du lundi est baptisé par son bourreau du jour « Akilee – Senelec : Qui doit crier au voleur ? » Un autre, qui n’a pas usurpé son nom , s’est vite précipité d’emboucher sa trompette et de lui donner un large Écho, en le rejoignant dans la piste pour dérouler les intrigues mesquines, cabales et complots de toutes sortes conçus et planifiés dans leurs officines, loges, abritant leurs messes noires nocturnes de clair de lune. Dans cette ronde infernale , cette farandole endiablée , tout y passe dans leurs diatribes, vociférations, délirants sur les autodafés , pardon les titres à la Une de leurs journaux d’une méchanceté, félonie et duplicité inouïes : “Senelec -Akilee, le plus gros scandale énergétique de l’histoire du pays signé par le ministre de l’Énergie “; “le ministre de l’Energie a court circuité la Senelec pour les beaux yeux de Akilee “; “Senelec demande la dissolution et la liquidation de la société Akilee . Ce qui est surtout regrettable, c’est que ces actes, au-delà même de leur caractère inique nuisent même à l’image du Sénégal et du Chef de l’État. D’autant plus que le prêtre, maître de la cérémonie du sacrifice humain rituel, le plus enragé dans cette chasse à l’homme proclame à qui veut l’entendre, être l’ami et le confident du Président Macky Sall. Le rubbicon en date de ces possédés est cette sortie dans la presse du détail d’une réunion au Palais « le mécontentement, la déception et la colère du Chef de l ‘État ». Ces funestes personnes ont rapporté à la Une de leurs Journaux une scène inédite « Le Président Macky Sall avait convoqué hier nuit au palais le ministre de l’Énergie, le ministre des Finances, le Pca de la Senelec, son directeur général, l’agent judiciaire de l ‘État. Saluant à peine le ministre de l’Énergie, du Pétrole, droit dans les yeux, la mine renfermée il dit juste : il faut casser immédiatement ce contrat Senelec – Akilee avant de mettre fin à la séance. » Au delà même de l’ubuesque, on peut bien se poser cette question : Que vont alors penser les citoyens, les observateurs et partenaires internationaux avec ce tableau bien fait de maîtres , experts faussaires qui ternit l’image du Chef de l’Etat, et qui jure avec les règles républicaines, empreintes de courtoisie, de retenue que tout le monde lui reconnaît bien, ses partisans comme ses adversaires ? L’image que ces gens renvoient par sous fifres ,préposés interposés, c’est celle d’un Chef d’État d’une République Banania, qui fait peu cas des règles élémentaires d’un Etat de Droit avec comme crédo le respect de la Séparation des Pouvoirs et la liberté contractuelle. Dans quel pays, au monde voit-on un Chef de l’Etat, clé de voûte des Institutions se substituer aux juges ? Ces personnes ont même poussé des cris d’orfraie du fait que le dit contrat aurait été signé , après deux ans de discussions, réunions, ateliers ,séminaires à deux semaines des élections présidentielles. Et Alors? Que vont dire ces gens á la suspicion dermique des États Unis qui avaient accordé au Sénégal en janvier 2019, après autorisation du Congrès américain un appui de 350 millions de dollars dans le Cadre du Millenium Compact pour accompagner le Président Macky Sall dans sa politique nationale d’électrification urbaine et rurale sous la conduite du ministre de tutelle et du directeur général de la Sénélec Matar Cisse ? Ignoraient ils que le Sénégal était en pleine période électorale? Ce qui est plus désolant et regrettable, dans cette triste histoire c’est surtout le manque de réaction immédiate, il faut le déplorer des Services de Communication de la Présidence, le Porte-parole du Président de la République, du Gouvernement. Devant la gravité de telles déclarations publiques, qui nuisent à l’image de marque du Président, comme l’ont confirmé les réactions des sénégalais, ces derniers auraient pu apporter immédiatement un démenti à travers un communiqué, comme ce fut le cas du « faux , ou vrai faux décret » portant l’ Honorat des Présidents de Conseil économique , Social et Environnemental. Face à de telles dérives nous interpellons le ministre de la Communication pour mettre fin à ces pratiques qui n ‘honorent pas le métier de journalistes. Le Procureur est interpellé pour ces cas pénalement répréhensibles de mensonges, de diffamations, d’offenses même á des autorités et au Chef de l’État. Avant-hier, c’était le président Macky Sall. Hier c’était maître Alioune Badara Cissé. Comble d’ignominie, il se susurre même que ces félons manipulateurs et menteurs devant l’Éternel, plutôt devant l’Enfer avaient fait croire au Président Macky Sall « que les services anti narcotiques américains qui avaient intercepté un appel par satellite se préparaient à arrêter le ministre à la Mecque où il était parti en pèlerinage avec son épouse et sa belle -mère pour l’extrader vers les États Unis pour complicité avec un trafiquant de drogue, arrêté et condamné dont il était l’avocat ». Ce qui avait expliqué son débarquement précipité en plein pèlerinage. Pour couronner le tout, ces démons auraient même rapporté au Président que l’ancien ministre des Affaires Étrangères se plaisait à rapporter à Touba auprès des Chefs religieux que : « Le meilleur moyen de mettre en colère le Président Macky Sall, c’est de lui montrer l’image en photo du Guide des Mourides ». Ce qui nous avait valu ce jour, en Secrétariat National une violente dispute avec un ministre qui nous avait même reproché d’aller rendre visite l’ancien ministre Karim Wade en prison. N’eût été l’intervention du Président ,un homme ferme mais ayant un grand sens de dépassement l’irréparable allait se produire. Ce qui avait justifié selon les dires son débarquement. Puis ce fut le tour du Premier ministre Aminata Touré, une autre victime, le directeur de l’ARTP, Abou Lo, accusé d’enlèvement imaginaire d’un jeune lors des locales de 2014, les ministres Mansour Faye, Diene Farba, le ministre Amadou Ba, accusé d’avoir financé le candidat Sonko. À notre décharge, nous avons toujours pris la défense de tout responsable qui a été injustement et à tort avec le Chef de l’ État. Aujourd’hui c’est le ministre de l’Energie Makhtar Cissé , le Directeur des Domaines Mame Boye Diao. A qui le tour demain ? Les ministres Ablaye Diouf Sarr, dont on rapporte que certains manœuvrent pour faire revenir son prédécesseur, comme pour le ministre du Pétrole , en lieu et place d’un ancien grand responsable politique, en conflit avec son parti et un autre ex de ce parti, ancien du milieu du secteur énergétique, le ministre Oumar Youm ? Bon Dieu , où allons nous ? À qui profitent ces crimes ?Le Président Macky Sall, lui même est-il en sécurité ? APR , et Macky 2012, où êtes vous ? Accepterions nous que le combat de notre vie pour une cause hautement noble avec tous les risques, au péril de notre vie soit anéanti en un jour á l’autel des sacrifices par une bande d’affairistes, soutenus par des comploteurs bien de chez nous ? Détrompez vous ! Les bons ne sont pas forcément tous dans le groupe des premiers compagnons de notre Leader. Il y’en a pire parmi eux : des ministres, et des directeurs , pca qui, non seulement n’ont été jusqu’ici d’aucune utilité pour le parti, les militants et les responsables. Alors que nos alliés ont fait le sur plein pour le recrutement de leurs militants dans toutes les sphères institutionnelles, ministères, direction, et les autres institutions, assemblé nationale, Haut Conseil des Collectivités, ne laissant aucune miette aux nôtres. Certains des nôtres avaient constitué les premiers une barrière entre les militants et le Présidents. Ils ont même freiné ou compromis l’ascension de beaucoup de personnes par le mensonge, la délation, des enregistrements de conversation qu’ils ont provoquées s’ils ne pactisent même avec ces gens décriés. À l’opposé, on retrouve parmi les nouveaux collaborateurs du Président, des gens avenants, travailleurs loyaux , serviables et disponibles. Comme disait l’autre : « L’occasion n’a jamais créé le lâche. Elle permet surtout de le découvrir. » En vérité, toute profession, ne découvre en la personne qui l’exerce que la personne elle-même. À coté des règles écrites, juridiques et même religieuses, il existe d’autres, non écrites, millénaires, comme les coutumes et les usages, qui ont survécu au temps. Elles constituent les racines profondément enfouies dans le sol. Ces racines secrètent leurs sèves nourricières qui fortifient le socle de notre patrimoine moral historique. La seule règle qui vaille alors, pour tout homme digne de ce nom, est de faire sien ce crédo d’un grand penseur et homme de Dieu, auteur de « Gargantua » Rabelais, qui nous interpelle dans nos actes de tous les jours dans le vouloir et le franc arbitre : « Fais ce que tu voudras, parce que les gens bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et un aiguillon, qui toujours les pousse à accomplir des faits vertueux et les éloigne du vice le quel on nomme honneur. » Puisse Dieu le Tout Puissant préserver le Président et le Sénégal de « tels amis.» Nous nous occuperons bien de nos ennemis.

Maître Djibril War,

Coordonnateur du Regroupement Pour le Sursaut Citoyen et Républicain