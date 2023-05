Me Khoureyssi Ba : « Ousmane Sonko est en cellule chez lui »

Me Khoureyssi Ba et quelques uns de la poule des avocats de Ousmane Sonko ont voulu se rendre ce mardi au domicile de leur client à la Cité Keur Gorgui. Sur place les forces de l’ordre qui ont interdit d’accès à la maison de Sonko leur ont opposé au niet face à leur volonté de rencontrer leur client. A cette occasion, la robe noire a vivement dénoncé le comportement des policiers et mais surtout le sort réservé à leur client. Selon Senego, il n’écarte pas des requêtes à la Cour suprême et au conseil constitutionnel.