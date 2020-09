Me Mbaye Jacques Diop…4 ans déjà

11 Septembre 2016-11 septembre 2020 : 4 ans déjà que Me Mbaye Jacques Diop quittait ce bas monde.

L’homme aura marqué son temps et surtout la ville de Rufisque qu’il a dirigée pendant 14 ans et 7 mois. Mais le plus remarquable chez ce grand homme, c’était sa générosité légendaire qui a fait qu’il peut se targuer d’être l’un des seuls hommes politiques du pays à avoir près de 300 homonymes répartis sur toute l’étendue du pays et en dehors de nos frontières.

En outre de milliers de cadres épanouis aujourd’hui doivent leur réussite au défunt « Shérif » de Rufisque puisque, lorsqu’il était à la tête de la Commission Education de la défunte Communauté urbaine de Dakar qui réunissait les villes de Dakar, Pikine et Rufisque, feu Me Mbaye Jacques Diop a offert des milliers de bourses à de jeunes Sénégalais de conditions modestes pour aller suivre des études supérieures particulièrement en France.

Mais c’est surtout à Rufisque que l’homme vouait un amour infini. Il a aimé et défendu partout dans le monde la ville de sa naissance, celle de sa maman. Rufisque était la centralité de l’engagement de l’homme, dans ses combats politiques et sociaux.

D’ailleurs en termes de bilan, ce qu’il a réalisé à Rufisque, aucun autre maire ne l’a fait. Ses réalisations résistent au temps.

Quatre ans après sa mort, « Teunguedj » n’a plus de parrain. L’héritage politique est géré par le député Seydou Diouf, SG du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (PPC) que le défunt avait créé tandis que l’héritage familial et social est entretenu par son fils, le PDG de BEM-Dakar, Pape Madické Diop.

Quatre ans après sa disparition, Me Mbaye Jacques Diop reste un mythe encore vivant dans le cœur des Rufisquois. Qu’il continue de reposer en paix !

Source Le Témoin