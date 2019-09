Me Moussa Diop candidat à la présidentielle de 2025

jiby Seck, responsable APR de la commune de Biscuiterie est formel: Me Moussa Diop, DG de Dakar Dem Dik est le candidat légitime pour 2024. En effet, le secrétaire général de l AG/JOTNA Me Moussa Diop fait partie des membres fondateurs de la coalition Macky 2012 , actuellement c est le seul responsable de cette coalition qui a un parti très organisé avec des cadres , des jeunes et des femmes . Lors des élections présidentielles passées de 2019 , le président Macky Sall était vraiment satisfait de lui parce que les militants de l AG/JOTNA étaient éparpillés partout dans le pays. Donc la candidature en 2024 de Me Moussa Diop est inévitable . Par ailleurs il a vraiment fait ses preuves dans ce pays , les sénégalaises et les sénégalais connaissent très bien Me Moussa Diop. Par contre au niveau du département de Podor où il milite , il y aura une bataille très rude mais je pense les podoroises et les podorois comprendront que Me Moussa Diop est un sérieux candidat en 2024 donc la mairie de Podor doit être gérer par ce responsable de l AG/JOTNA qui n a jamais détourné de l argent , qui n est pas milliardaire pour chercher d acheter la conscience des habitants de Podor , quelqu’ un qui a tout donné pour Podor , il a su relever la société Dakar Dem Dikk grâce à son courage, sa façon de faire. Enfin je voudrai attirer l attention du président de la république Mr Macky Sall,, ce temps ci on voit beaucoup d’ accidents mortels sur la route mais depuis Me Moussa Diop le directeur de Dakar Dem Dikk est là zéro accident mortel dans sa société donc la solution est de nommer Me Moussa Diop ministre des transports terrestres pour que les choses soient normales.