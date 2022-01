Meilleur gardien : Matar Ba félicite Edouard Mendy

Après le sacre mérité de Edouard MENDY élu comme meilleur gardien de but de l’année 2021 par la FIFA et à la suite de Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal, je voudrais joindre ma voix à celle du mouvement sportif national pour lui adresser mes chaleureuses félicitations, mes encouragements et mon soutien indéfectible.

Une reconnaissance d’un talent à l’état pur qui rejaillit sur tout le football africain en cette période de Coupe d’Afrique des Nations. Et qui honore et consacre, au delà du football, les immenses efforts du Chef de l’Etat en matière de promotion et de développement de l’activité sportive dans notre pays.