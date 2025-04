Menace terroriste sur le Sénégal : Le FRAPP dit non à «l’ingérence étrangère»

NON AU CHANTAGE AU TERRORISME, NON À L’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE !

Le FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine) se fait un devoir d’alerter l’opinion publique sur une tentative évidente de manipulation politique et médiatique qui vise à instrumentaliser la menace terroriste pour justifier l’ingérence étrangère, notamment française, au Sénégal.

Nous condamnons fermement la coïncidence troublante entre l’annonce du retrait progressif des troupes françaises et les récentes publications dans Jeune Afrique et sur RFI, qui laissent entendre que le Sénégal pourrait être la prochaine cible du groupe terroriste JNIM. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une stratégie parfaitement orchestrée par des puissances impérialistes pour maintenir leur emprise sur le continent africain, sous couvert de « lutte contre le terrorisme ».

Le FRAPP dénonce avec force :

– Le chantage au terrorisme : utilisé par les puissances étrangères, notamment la France, comme un levier pour justifier leur présence militaire en Afrique. Ce chantage cherche à transformer une menace géopolitique en prétexte à une intervention militaire continue.

– La complicité des médias néocoloniaux : Jeune Afrique et RFI ne jouent pas le rôle d’informateurs objectifs. Ils sont devenus des relais de la propagande impérialiste, servant les intérêts de puissances étrangères au détriment de la souveraineté des peuples africains.

– L’hypocrisie de la France, qui tente de se présenter comme un « rempart » contre une menace qu’elle a elle-même contribué à alimenter et à propager dans le Sahel, avec ses politiques militaires et ses alliances stratégiques qui ont exacerbé l’instabilité régionale.

Le peuple sénégalais n’a pas besoin de troupes étrangères pour assurer sa sécurité. Ce dont il a besoin, c’est de souveraineté, de dignité et de justice sociale. Nous affirmons haut et fort que la véritable sécurité du Sénégal réside dans sa capacité à se gouverner lui-même, à prendre ses propres décisions et à défendre ses intérêts sans aucune ingérence extérieure.

Le FRAPP appelle donc à une résistance populaire, à l’organisation collective, et à une vigilance accrue face à toutes les tentatives d’ingérence. Nous n’accepterons pas que le Sénégal devienne un prétexte à la continuation d’une domination impérialiste sous couvert de « sécurité ».

Le Sénégal n’est pas une colonie, ni un terrain de jeu pour les puissances impérialistes. C’est un pays souverain, déterminé à protéger ses frontières et à garantir son avenir sans l’aide de forces militaires étrangères.

Le FRAPP encourage par ailleurs les pays de la sous-région à travailler main dans la main, dans une coopération sincère, équitable et souveraine, pour éradiquer durablement le terrorisme, loin des agendas extérieurs et des tutelles étrangères. Seule une synergie panafricaine, fondée sur la confiance mutuelle et la volonté populaire, permettra de restaurer la paix et la stabilité dans notre région.Ce combat ne doit pas être dicté par des puissances extérieures, mais mené par les peuples africains eux-mêmes, unis dans un seul objectif : la paix et la stabilité dans notre région, sans tutelles étrangères.

Pour une Afrique libre, unie et décolonisée.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP

29 Avril 2025