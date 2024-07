Mercato : Iliman Ndiaye à Everton jusqu’en 2029

Un an après son départ de Sheffield United pour l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye est déjà de retour en Angleterre. Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs, l’attaquant international sénégalais a décidé de signer à Everton un contrat jusqu’en 2029.

Une transaction qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière, à 24 ans, dans une Premier League qu’il connaît à peine, lui qui n’a fait qu’une apparition en PL jusque-là. Sur le site de son nouveau club, le désormais ex-joueur de l’OM a expliqué son choix de signer chez les Toffees. Et Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain d’Everton, y est pour quelque chose.

« Je suis tellement heureux d’être un joueur d’Everton, déclare t-il. Les principales raisons pour lesquelles je voulais rejoindre le club étaient la taille de ce club, son histoire et le rôle que je peux jouer pour aider l’équipe dans la direction qu’elle prend. Je suis tellement excité et j’ai hâte de commencer ».

« Kevin (Thelwell) et l’entraîneur (Sean Dyche) m’ont tous deux parlé et m’ont fait sentir désiré. Mon coéquipier sénégalais Idrissa (Gana Gueye) a également joué un rôle et a fait l’éloge du Club et de beaucoup de bonnes choses. Je suis vraiment enthousiaste. Je viens pour poursuivre les progrès de l’équipe la saison dernière. Je sens que je serai prêt à aider et je veux juste tout donner pour que ce club monte plus haut dans le classement », a-t-il déclaré dans des propos repris par Wiwsport.