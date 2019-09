L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies intéresseront la façade Ouest (l’axe Dakar-Casamance) dans la nuit du samedi et la journée du dimanche ». Toujours selon l’ANACIM « la chaleur devant être moins ressentie sur l’ensemble du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 29°C et 35°C ». Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée », indique l’ANACIM.