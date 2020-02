Michael Jackson : la vérité sur son nez dévoilée !

Depuis plusieurs années, le mythe est total au sujet du nez de Michael Jackson. Et la rumeur la plus folle est sans aucun doute celle qui soutient que suite à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, il serait tombé en plein tournage. Et aujourd’hui, nous avons enfin la réponse ! Son photographe officiel brise le silence !

Michael Jackson a-t-il réellement perdu son nez ?

C’était sans aucun doute la marque de fabrique du chanteur Michael Jackson, son nez. Ce dernier était tous les jours de plus en plus fin, et pour cause, le chanteur enchaînait les opérations de chirurgie esthétique.

Ce dernier est devenu si fin que selon les rumeurs, il aurait fini par tomber. Depuis plusieurs années maintenant, c’est la folle histoire que l’on entend à son sujet. Pendant le tournage d’un clip, le chanteur pop aurait à nombreuses reprises perdu son nez, l’obligeant à le remettre à chaque fois.

Même si cela s’avère complètement surréaliste, de nombreuses personnes ont continué à croire à cette histoire, obligeant le photographe officiel du chanteur à briser le silence.

La fin d’un mythe !

Christophe Boulmé a été le photographe officiel de Michael Jackson pendant plusieurs années. Dans un livre photo sorti il y a quelques jours, il dévoile ses plus beaux clichés du chanteur, revenant également sur de nombreuses anecdotes.

Il revient donc sur l’épisode et la folle rumeur lors du tournage du clip « Stranger in Moscow ». « Une chanson pour laquelle j’ai réalisé la pochette du single. Les médias racontaient qu’il avait… perdu son nez pendant le tournage. Ce qui était de la pure invention. J’en était le premier témoin. »

C’est donc la fin d’un mythe qui a duré plusieurs années…