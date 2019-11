Michael Schumacher : sa femme au cœur de graves accusations

Le 9 septembre dernier, Michael Schumacher était admis dans un grand hôpital Parisien. L’hospitalisation de la dernière chance ? Difficile de le savoir… Un proche du pilote de Formule 1 a en effet fait de graves révélations sur sa femme, Corinna.

Willi Weber ne peut pas rendre visite à Michael Schumacher

Depuis son hospitalisation de Michael Schumacher, ses nouvelles se font rares. En cause ? Sa femme Corinna qui souhaite préserver au maximum son mari et sa vie privée. Un comportement qui commence sérieusement à mettre en colère l’entourage du champion de Formule 1, comme l’a dévoilé Willi Weber, son ancien manager. Il s’est en effet confié au Kölner Express en expliquant que pour le moment il ne pouvait pas rendre visite à son ami. « J’aimerais savoir comment il se porte et lui serrer la main ou lui caresser le visage. Mais malheureusement, cela est rejeté par Corinna », a-t-il expliqué.

Corinna désire-t-elle cacher la vérité concernant son mari ?

Tout ce mystère autour de Michael Schumacher serait en réalité parfaitement orchestré par sa femme. D’après Willi Weber, celle-ci désire cacher la vérité concernant l’état de santé de son mari. « Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qu’il se passe et que je rende la vérité publique », a-t-il affirmé dans son interview. Cependant, l’homme de 77 ans ne perd pas espoir et essaie de rester un maximum positif concernant l’avenir de son ancien poulain. « Je sais qu’il est un combattant. S’il y a une chance, il la prendra. Cela ne peut pas être la fin. Je prie pour lui et je suis convaincu que nous le reverrons », a-t-il assuré. Les fans de l’Allemand, quant à eux, espèrent également toujours une miraculeuse guérison de leur idole…