Mimi Touré accélère la cadence…pour le poste de PM

Mimi Touré marque-t-elle son territoire depuis l’annonce du retour de poste de Premier ministre (PM) ? Ces derniers temps, l’ancienne PM monte le ton et intensifie ses sorties contre l’opposition et principalement cette opposition radicale qui s’attaque à la mouvance présidentielle et aux institutions du pays de manière violente. Ses sorties coïncident avec l’annonce du retour du poste de Pm au point d’attirer l’attention de certains internautes…

Dès l’annonce du retour du poste de PM lors d’un conseil des ministres au mois de novembre, l’ancienne première ministre du Sénégal, Mimi Touré, emmurée dans un long silence, sort de son hibernation pour s’attaquer à l’opposition. Comme si le retour du poste de Pm avait déclenché chez elle des appétits politiques ; Elle s’est sentie subitement investie dans la défense des intérêts de la mouvance présidentielle.

Dans la foulée de l’annonce du poste de PM, l’ancienne première ministre (PM) accorde un entretien à nos confrères de l’AS en novembre 2021. Lors de cet entretien, elle envoie une rafale à Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy Dias sans les nommer : « Nous ne tomberons pas non plus dans le jeu d’une certaine opposition, les questions de justice appartiennent à la justice. Pour ce qui concerne les questions politiques, vous nous verrez bientôt déployer notre machine pour gagner les élections à venir, pour lesquelles nous partons favoris ».

Ensuite c’est une autre sortie dans le même mois de novembre dans le quotidien l’Observateur. Elle reprend sa cadence de plus belle et s’attaque encore à l’opposition : « L’opposition divisée ne chercherait-elle pas un point de ralliement commun, à défaut d’avoir pu avoir des listes communes ? Est-ce l’expression de la peur de perdre les élections à venir ? », disait en direction de l’opposition qui proférait déjà des menaces sur la tenue des Locales.

Et lors de la campagne pour les Locales, l’ancienne premier ministre (PM), Aminata Touré qui a assisté, jeudi dernier au meeting de clôture de Cheikh Bakhoum à Grand Yoff mis en garde Barthélémy Dias : « Personne ne peut nous intimider. Il y aura une sécurité absolue partout au Sénégal pour sécuriser les scrutins. Mais au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous allons assurer notre propre sécurité donc chers militants, n’ayez pas peur. Mobilisons-nous pour élire Abdoulaye Diouf Sarr et Cheikh Bakhoum», a-t-il plaidé.

Et ce n’est pas tout puisque l’ancienne PM a jeté des piques dans le camp adverse et cette fois sans mettre de gants et avec la manière. S’attaquant à la coalition Yewwi Askan Wi et son candidat à Dakar, Mimi Touré assène : « Barthélemy DIAS a essayé d’être poli et courtois pendant deux semaines, mais c’est plus fort que lui…Certains discours en disent long sur l’état d’esprit de son auteur ». Selon elle Certains veulent donner du crédit à leur défaite.

Mais c’était sans compter la vigilance des internautes qui l’accusent de s’agiter uniquement pour le poste de PM :

« Mimi Touré khana dagnouki digg poste PM bi? Elle est redevenue subitement active »

Mimi bouge seulement pour bouger Elle sait qu’elle ne sera plus Pm de Macky

Sauf que amoul une base forte. Elle ne s’est imposée ni à Grand Yoff ni à Kaolack, elle-même ne sait plus où militer !

