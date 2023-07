Mimi Touré : « Macky avait la ferme intention de se représenter en 2024 »

Aminata Touré a claqué la porte de la coalition Benno Bok Yakaar de façon fracassante en septembre dernier. Considérée comme la favorite pour assurer la Présidence de l’Assemblée nationale, Mimi avait vu ses espérances s’envoler avec le choix de Macky Sall de miser sur Amadou Mame Diop. À l’époque Mimi avait agité ses désaccords avec le Président sur le troisième mandat comme cause de sa disgrâce et de la rupture.

Interrogée par Jeune Afrique si elle éprouve rétrospectivement quelques regrets après la décision du chef de l’État de ne pas briguer un troisième mandat, la tête de liste de la coalition Benno Bok Yakaar répond : “Si nous n’avions rien fait, il aurait été candidat ! C’est ma certitude, sinon il se serait prononcé sur ses intentions dès sa réélection en 2019, et cela nous aurait épargné tous ces épisodes malheureux. C’est la détermination des Sénégalais qui l’a fait reculer, mais on a perdu des vies humaines”.

L’ancienne Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental estime, par ailleurs, que Macky Sall ne mérite pas de félicitations : « Je pense, moi, qu’il avait la ferme intention de se représenter. C’est la mobilisation des défenseurs de la démocratie qui l’a fait revenir à la réalité, et c’est tant mieux. Soit dit en passant, ceux qui le félicitent aujourd’hui s’inquiétaient hier de la situation au Sénégal, lorsque ce pays était au bord de l’implosion. On ne peut pas tirer un trait sur les 16 morts lors des manifestations. Le bilan du mois de juin est lourd, et les victimes méritent justice. Il faut que la commission d’enquête se mette en place et détermine qui étaient les auteurs, et qui étaient les commanditaires”.