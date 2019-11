MMC…le ministre qui voit des ennemis partout

Attaques entre membres du gouvernement : Macky Sall doit mettre de l’ordre

Il est temps pour le Président de la République, Macky Sall de mettre de l’ordre dans son attelage gouvernemental. C’est à n’y rien comprendre. Pour peu qu’il soit rattrapé par son passé et qu’il le lui soit rappelé par la presse, MMC (Mouhamadou Makhtar Cissé), ci-devant ministre du Pétrole et des Energies, y voit la main d’ennemis tapis dans l’ombre. Et le plus souvent, ce sont ses partisans qu’il actionne qui la bave dans la bouche, n’hésitent à s’en prendre à d’autres membres du gouvernement.

C’est à croire qu’il n’a que des ennemis dans le gouvernent, notre ministre du Pétrole et des Energies qui ressemblerait à un paranoïaque. Et comme ses partisans ont déjà tracé son destin, personne ne doit le toucher. Selon eux, il est écrit quelque part que leur mentor va être le futur successeur de Macky Sall.

Il est bon d’avoir des ambitions. C’est même légitime. Quel être humain ne rêve pas aussi ? Si les partisans de MMC pensent maintenant que leur rêve doit se transformer en réalité, au point de s’en prendre à tout le monde, cela devient grave. A MMC, c’est le tapis rouge qui doit être déroulé à son passage et tout le monde doit être debout. Autrement dit, personne ne doit le critiquer, si on ne veut être la cible de ses partisans qui aussitôt voient derrière la main d’autres membres du gouvernement.

Tout cela est malsain. Il est impérieux que le Président de la République prenne ses responsabilités afin que l’ordre soit établi dans son gouvernent.

La rédaction de Xibaaru