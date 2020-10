Mme Gueye Fatou Diané…la mère Theresa du Baol

Depuis quelques temps, Diourbel respire socialement avec les actions sporadiques de Madame Guèye Fatou Diané. Cette dame originaire de Diourbel a convaincu plus d’un par ses actions sociales qui touchent généralement les femmes et les jeunes.

Femme modèle et généreuse ,elle aime aider en toute discrétion. Elle n’est pas grande par la taille mais grande surtout par le cœur et l’esprit .Son élégance dans le geste comme dans la parole et sa grandeur d’âme forcent le respect et l’admiration. Fatou fait partie des dignes filles du pays, des modèles sûrs pour nos jeunes générations ,désorientées par la perte progressive de nos valeurs .madame Gueye est entrain de faire un travail remarquable dans la région en appuyant les femmes à travers des financements et des séances de formations en transformation des céréales locales . Mon souhait est de la voir siéger aux conseils des ministres au grand bénéfice des populations de ma région.

Initiatrice de la plateforme Emergence au Féminin, Mme Gueye Fatou Diané est aussi un modèle de réussite et de référence pour les femmes car de par son parcours scolaire élogieux, elle occupe les hautes fonctions de Directrice de la Réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés et se positionne comme une véritable actrice de développement. Parmi ses actions les plus remarquables, le financement de plus de 1000 femmes à hauteur de 450 millions en 2008. Ce qui lui a valu d’être adulée par les femmes à qui elle a inculqué les valeurs et principes d’une prise en charge individuelle avec des activités génératrices de revenus.

Dans un autre registre, Mme Gueye Fatou Diané a aussi octroyé des bourses d’études et l’enrôlement d’enfants avec la CMU ( Couverture Maladie Universelle).

Une autre activité qui mérite d’être citée est le fait qu’elle a permis à plusieurs jeunes de Diourbel d’avoir à la fois, une moto Jakarta, un permis de Conduire et une Assurance, le tout sans bourse délier.

En cette période de COVID-19, elle a initié une campagne dénommée une Femme un masque dans tous les trois départements de la région de Diourbel comme pour démonter sa largesse destinée à toutes les couches vulnérables du Baol.

Surnommée le Dame de fer, elle se met au service des populations et forge l’estime et l’admiration car son style politique basé sur le social est apprécié de tous.

C’est d’ailleurs ce qui explique les ralliements des femmes autour de sa personne pour accompagner le Président Macky Sall dans la capitale du Baol.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn