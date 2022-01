Modernisation de la justice : Macky presse ses ministres

En conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre de la Justice et au ministre des Finances et du Budget, de veiller au déploiement optimal du programme de modernisation des infrastructures du Ministère de la Justice, doté de deux cent cinquante (250) milliards de FCFA sur dix (10) ans, à partir de 2022.

Ce programme permettra de densifier la carte judiciaire, d’améliorer la fonctionnalité des Cours d’Appel (Dakar, Kaolack, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor et Tambacounda) et des autres juridictions (Tribunaux de Grande instance et d’instance); faisant, ainsi, de la Justice de proximité, une réalité nationale.

Le Chef de l’Etat a, aussi, indiqué, en outre, au Ministre de la Justice la nécessité de veiller à la célérité des décisions judiciaires en accélérant la dématérialisation des procédures, en renforçant les capacités et les compétences des magistrats, administrateurs des greffes, greffiers et autres auxiliaires de justice.