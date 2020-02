Moise Rampino : « Thione Niang, une référence pour la jeunesse Sénégalaise »

Lorsque Macky Sall accédait à la magistrature suprême, l’optimisme se lisait sur le visage de

bon nombre de Sénégalais. Hélas, huit années après, l’espoir a cédé la place à la déception

et à la désespérance. Né après les indépendances, les esprits avertis se disaient qu’il allait

définitivement nous affranchir du carcan néocolonial. Malheureusement, il a fini par lier nos

pieds et mains pour finalement nous livrer à ces occidentaux qui sont dans une quête

effrénée de relais de croissance. Au moment où les travailleurs du secteur du Bâtiment et

travaux publics (Btp) font face à une dette intérieure de 250 milliards de FCFA, les

entreprises étrangères font la pluie et le beau temps. Bolloré est revenu au port de Dakar, à

l’aéroport international Blaise Diagne de Diass les turcs règnent en maître, Orange a vu son

bail être prolongé, Total triomphe le long de l’autoroute à péage…

L’environnement des affaires incline au pessimisme car les acteurs du privé sénégalais

défavorisés s’appauvrissent en perdant iniquement des marchés publics au profit des Turcs,

Chinois et Français qui pillent les ressources publiques simplement parce qu’ils ont

conditionné leurs prêts. Le gouvernement sénégalais s'appuie actuellement sur des

entreprises étrangères pour faire de notre nation un pays immergent.

Cette politique néocoloniale menée dans la plus grande opacité, à travers des marchés

surfacturés et passés sans appels d’offres ou par de faux appels d’offres, assassine à petit feu

l’économie nationale. Elle paralyse l’activité des entrepreneurs nationaux qui sont asphyxiés.

En bon descendant d’esclave, Macky Sall a opté de vendre l’intérêt de ses compatriotes pour

les beaux yeux de ses parrains occidentaux. La récente agression de l’investisseur, Thione

Niang, entre sans nul doute dans cette funeste logique. Le parcours atypique de cet

entrepreneur devrait inspirer plus d’un. Voilà un self-made-man qui n’est parti de rien et qui,

à force de travail et sans jamais avoir volé l’argent du contribuable Sénégalais, est devenu un

puissant homme d’affaires.

Thione Niang est un modèle à suivre pour plusieurs raisons :

1/ Il a montré aux jeunes que l’on peut réussir en restant au Sénégal et que l’on peut quitter

le stade de la pauvreté à coup de travail et de persévérance pour atteindre l’opulence.

2/ Il a indiqué aux émigrés qu’il faut toujours réinvestir dans son pays car on ne se sent

jamais mieux que chez soi.

3/ En investissant dans l’agriculture non seulement il produit de la richesse, il crée par

ricochet des centaines d’emploi et participe également au budget de l’Etat. Il remet ainsi le

bien être de tous ces jeunes chômeurs au centre de ses préoccupations. Combien de jeunes

à Bargny ont été engloutis dans la mer méditerranée à la recherche de lendemains

meilleurs ? Il leur donne l’occasion de réaliser leur rêve à domicile et on tente de lui mettre

des bâtons dans les roues en activant cette justice corrompue. A la fin, c’est à se demander

si l’Africain n’est pas l’ennemi de l’Africain ?!

Grand Thione, sache que tous les patriotes sont derrière toi. Ce qui ne nous tue pas nous

rend plus fort. Be strong great man.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino