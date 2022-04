Mondial 2022 : La fédération veut trois matchs de préparation pour les Lions

Trois matchs amicaux pour les Lions en guise de préparation pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’annonce a été faite par Augustin Senghor ce mardi. Alors qu’il prenait part à la cérémonie de dédicace du Livre du doyen Babacar Khalifa Diop intitulé ‘’Cœur de Lion, l’épopée victorieuse du Sénégal au Cameroun, le patron du football est revenu sur le calendrier chargé des équipes africaines qualifiées pour la coupe du monde.

«Ainsi, en concert avec la direction technique et Aliou Cissé, les champions d’Afrique devraient jouer en juin, en septembre puis en novembre», a-t-il indiqué. «Avec le coach et la DTN nous sommes en train de voir toutes les formules de ces dates existantes. En juin c’est sûr qu’on aura un match on va voir la formule pour pouvoir avoir un autre match retour en septembre et bien sûr au mois de novembre juste avant la compétition», a dit le patron de la presse sénégalaise.