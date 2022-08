Mondial-2022 : La RTS acquiert l’exclusivité des droits de diffusion

À l’annonce de cet accord, Nimonda KOLANI, Directeur Général de New World TV, a déclaré « New World TV se réjouit de cet accord au Sénégal, qui démontre la volonté de New World TV de démocratiser la diffusion des grandes compétitions de sport en Afrique Sub-Saharienne, comme nous le faisons dans les 41 pays pour lesquels New World TV a acquis les droits de La Coupe du Monde de la FIFA 2022TM ».