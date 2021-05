Mondial 2022 : Les qualifications africaines reportées !

La phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ne débutera pas au mois de juin en Afrique ! Alors que la 1ère journée était programmée entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le 11 et le 14 juin, la FIFA a officialisé le report de ces deux journées ce jeudi.

Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022, informe une note de la FIFA. Ces matchs de qualifications étaient prévus pour juin 2021.

La FIFA, conjointement avec la CAF, ont pris cette décision qui est motivée par des perturbations causées par la pandémie de Covid19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes.