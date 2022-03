Mondial 2022 : voici les pots pour le tirage au sort

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé son baromètre mensuel, ce 31 mars 2022, à la veille du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Un Classement FIFA avec lequel le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans le pot 3, tandis que le Cameroun et le Ghana seront dans le 4e et dernier pot. Le Qatar, pays hôte, est tête de série avec le Brésil, la Belgique, la France, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal.

Pas de surprise pour les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2022. Lors du tirage au sort, prévu ce 1er avril 2022 à Doha, elles seront dans les deux pots rassemblant les pays les moins huppés, avec les trois nations pas encore qualifiées pour la phase finale. Voici les pots en question : POT 1 : Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal POT 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie POT 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie POT 4 : Cameroun, Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana, Vainqueur barrage européen, Vainqueur barrage intercontinental 1, Vainqueur barrage intercontinental 2 Demain, à partir de 16h TU (18h à Paris et 19h à Doha), les mains de gloires du foot comme Cafu et Lothar Matthäus piocheront d’abord la boule du Qatar, pays hôte, qui ira automatiquement dans le groupe A du tournoi. Puis ils prendront les sept autres boules du pot 1, les huit du pot 2, celles du pot 3 et enfin celles du pot 4.