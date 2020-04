Monsieur le Président dites-nous la vérité…sur les milliards

Les milliards pleuvent en cette période de crise due à la pandémie du COVID-19.

Le Président Macky Sall a annoncé la mise en place d’un fonds nommé FORCE COVID-19 estimé à 1000 milliards de nos francs.

Si on interroge le passé, certains prédateurs sont en train d’aiguiser leur appétit et peaufiner leur stratégie pour voir comment ramasser dans le pactole de guerre. Le premier acte est l’acheminement des vivres vers l’intérieur du pays. Des chiffres faramineux sont tombés et sont différents.

Monsieur le Président, il y a une chose sur laquelle nous les sénégalais voulons être édifiés. C’est le prix sur la logistique de dispatching des vivres.

Il y a entre le Ministre Mansour Faye et le Ministre Abdou Karim Fofana quelqu’un qui ne dit pas la vérité. Le premier nous dit que le montant du transport des vivres n’avoisine pas 1 milliard. Le second nous dit que le montant du transport s’élève à 3 milliards.

Mr le Président, dans un État sérieux et rigoureux, ces deux déclarations auraient causé une démission dans un de ces deux ministères car Mensonge Public existe quelque part.

Les sénégalais réfléchis commencent à comprendre qu’avec cette pandémie et vos mesures de solidarité nationale, bcp de vos nommés vont s’enrichir. Aucun chiffre n’est exact dans les déclarations. Tout semble informel dans cette gestion de la lutte contre le Covid-19 et vous avez la responsabilité de tout ça.

Veuillez et veillez Mr le Président à assurer et faire assurer la transparence dans les dépenses. Votre laxisme à ne point corriger ces scandales à milliard désacralise de plus en plus votre posture de Chef.

S’agissant aussi de votre participation personnelle de 50 millions. Mr le Président pour une prochaine occasion, il serait plus décent si vous voulez faire un don en argent par exemple d’offrir votre salaire pour une durée de X mois. C’est ainsi qu’un chef d’État normal et respectueux de l’argent opère un soutien ou don financier.

Maintenant -1 milliard ou 3 milliards ? Nous voulons savoir mr le Président.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn