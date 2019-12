Mort du grand rappeur Juice à l’âge de 21 ans

La nouvelle vient de tomber. Le rappeur américain Juice Wrld est mort il y a quelques heures, ce dimanche 8 décembre. Agé seulement de 21 ans, cette information fait froid dans le dos. D’autant plus que le monde du rap connait beaucoup de décès en ce moment.

Le rappeur Juice Wrld est mort

Cette nouvelle a littéralement fait l’effet d’une bombe dans le monde du rap. En effet, depuis quelques mois maintenant, c’est une véritable hécatombe.

Il y a quelques jours seulement, le rappeur Népal décédait à seulement 24 ans d’un suicide. Aujourd’hui c’est le monde du rap américain qui est une nouvelle fois en deuil. C’est le site américain TMZ qui a rapporté l’information.

Une crise à l’origine du décès

Le tabloïd précise que l’interprète de Robbery aurait succombé à la suite d’une « crise » survenue à l’aéroport international Midway de Chicago. Des sources policières ont expliqué que la victime saignait de la bouche quand les secours sont intervenus. Le jeune homme était conscient avant d’être transféré d’urgence à l’hôpital. Il est mort quelques instants plus tard.

Terrible nouvelle d’autant plus que le rappeur était en pleine ascension depuis le début de l’année. En effet, son tube Lucid Dreams était un véritable carton en 2018 et son album, Death Race for Love était sorti en mars dernier seulement et lui avait immédiatement permis de prendre la première place au Billboard 200. En pleine gloire, Juice Wrld faisait partie des trente personnalités de moins de trente ans les plus influentes aux Etats-Unis selon le magazine Forbes.

Nicki Minaj l’avait également invité à faire les premières parties de sa tournée.