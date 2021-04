Morts liés aux vaccins : Dr Mamadou Ndiaye dément !

Dans sa parution de ce vendredi, le journal L’Observateur a annoncé que les vaccins SinoPharm et AstraZeneca ont déjà causé la mort de trois (3) personnes. Allant plus loin, le quotidien précise que sur un peu moins de 400 000 injections, il y a 53 cas d’hospitalisation dont 9 graves. Mais cette information vient d’être démentie par le ministère de la Santé et de l’action sociale.

Faisant le bulletin journalier de ce vendredi, le porte parole du ministère de la Santé, Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé qu’aucun cas de décès liés aux vaccins SinoPharm et AstraZeneca n’a été enregistré au Sénégal.