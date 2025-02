Mouhamadou Lamine Massaly félicite Monseigneur André Guèye

Mouhamadou Lamine Massaly souhaite que ce nouveau chapitre de la mission de Monseigneur André Guèye soit marqué par une paix profonde et un dialogue constructif. Le leader de l’Union pour une Nouvelle République (UNR) exprime l’espoir que cet engagement spirituel et pastoral contribue à l’harmonie sociale et à l’unité nationale, tout en renforçant les valeurs de solidarité, de justice et de paix au sein de la communauté sénégalaise.

A retenir que le pape François a nommé, le samedi 22 février dernier, Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, nouvel archevêque métropolitain de Dakar en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans un communiqué rendu public, le service presse du Vatican a indiqué que cette décision du Saint Père fait suite au renoncement de Monseigneur Benjamin Ndiaye au gouvernement pastoral.