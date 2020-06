Mouhamadou Makhtar Cissé, un homme au service du président et de l’Etat

Il n’est pas attiré par la lumière mais c’est la lumière qui vient vers lui. Mouhamadou Makhtar Cissé représente la réussite managériale, dans le sens plénier du terme

FAISANT DU tri dans notre mémoire en ce début d’hivernage, on est tombé sur une pile de dossiers, un sac noir, des clés, quelques sachets sur une table à l’entrée d’un vestibule. Le sérieux qu’on mettait à se faire rappeler à l’ordre dans l’organisation d’un bon technocrate nous est revenu illico.

En hommage à ces hommes de l’ombre, on a décidé de croquer un Inspecteur Général d’État (IGE), Mouhamadou Makhtar Cissé, ce natif de Dagana dont les quotidiens sont, depuis des mois, une rocambolesque valse à mille feux flingués de partout.

Celui qui ne se départis pas de son seul et unique repère, la République, adopte, dans une meute d’auriges, une posture qui dérange : mériter la confiance du Président de la République, Macky Sall, et faire toujours le taf avec un œil redoutablement intelligent.

Le reste ne l’intéresse pas. «Je suis un Inspecteur général d’État», aime-til pointer.

Mouhamadou Makhtar Cissé hèle de loin la posture militaire débarquant des airs via une soute d’avion de largage de parachutistes, argumente comme dans un prétoire, coordonne l’antichambre, devient l’homme du réseau de l’électricien national et séduit le Président de la République pour ne plus échapper à sa bonhomie.

Mouhamadou Makhtar Cissé est une nature calme au coefficient d’hyperactivité élevé, qui postillonne son air d’empathie comme le ferait un cadre bien formé et droit dans ses bottes. Il y a deux registres que les hommes de sa trempe évitent comme la peste pour ne pas cliver : la politique politicienne et l’argent.

«Homme du Président» et adepte de la Nouvelle Gestion Publique (NGP)

Orienter la sphère publique vers une culture de résultats, d’efficacité et d’efficience, c’est son jeu favori. Mouhamadou Makhtar Cissé fait partie de ces privilégiés qui ont cette mission de contrôle, d’études, de vérification, d’audit et d’évaluation qui permettent de glaner de l’information, de l’analyser, de proposer, le cas échéant, des recommandations et de corriger ainsi les dysfonctionnements des services publics. Bref elle participe à annihiler les pratiques qui contribuent au retard de développement, à l’aggravation de la pauvreté, et surtout, au plan politique, à une menace de rupture du contrat social qui fonde la République. Mouhamadou Makhtar Cissé est de cette race dont l’objectif et d’assurer l’amélioration de la performance des services publics, en vue d’une gouvernance saine et transparente.

L’enfant de troupe formé au prestigieux Prytanée militaires CharlesN’Tchoréré de Saint-Louis, non loin de sa ville natale, Dagana, est sorti quelques années plus tard avec son Brevet d’Inspecteur des Douanes, Major de sa promotion. Après plusieurs années à la Douane sénégalaise, il va jeter ses filets sur la Direction du cabinet du ministère de la Pêche, avant de servir, à partir de 2002, à la Présidence de la République. En décembre 2009, il dirige les «Soldats de l’Économie», avec des résultats extraordinaires. Ministre du Budget puis Directeur de cabinet du Président Macky Sall, Mouhamadou Makhtar Cissé redressa la Senelec, durant 4 ans, avant d’atterrir au ministère du Pétrole et de l’Énergie, poste qu’il occupe.

Parmi ces faits d’armes

Senelec : Les capacités nationales de production ont avec Makhtar atteint 1130 MW en 2017, contre 573 MW en 2012. Avec pas moins de quatre centrales solaires aujourd’hui mises en service, l’un des principaux objectifs contenus dans le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2016-2020, également dénommé Plan Yeessal 2020 («réhabilitation», en wolof), élaboré par Mouhamadou Makhtar Cissé et son équipe est de parvenir à réduire à 8 % la part des produits pétroliers dans le mix énergétique national. Il est l’un des artisan du mix énergétique. L’instabilité qui caractérisait la société nationale d’électricité était connu de tous depuis sa création du fait d’un système interne, des pertes outdoor et de sa dépendance de l’extérieur en matière d’intrants. Il fallait une attitude pour Mouhamadou Makhtar Cissé. C’est le respect scrupuleux des normes professionnelles généralement admises, comme la compétence et la conscience professionnelle, l’indépendance et l’objectivité, les bons jugements professionnels, la bonne gouvernance interne et la démarche qualité, afin que ses rapports apportent une réelle valeur ajoutée à la gouvernance publique de Senelec.

Taïba Ndiaye : Réflexif, il l’est l’actuel Ministre du Pétrole et de l’Énergie ! Et dans lumière de l’espoir du petit jour, il s’est vu propulser au cœur de la gestion des politiques du pays en matière de pétrole, de gaz et des autres énergie. Incapable de traîner en route, il a soutenu devant les hauts Conseillers des Collectivités Territoriales ceci : «Notre ambition est d’arriver, en même temps que l’accès universel à l’électricité, à une équité territoriale pour ce qui concerne l’énergie, avec un bon maillage de l’ensemble du territoire national». Quid de son œil vigilant sur le Parc Éolien de Taïba Ndiaye, composé de 46 turbines éoliennes hautes de 180m, capables de produire 3,45 MW chacune, qui donneront au total 158,7 MW d’énergie propre et fiable, injectée sur le réseau de Senelec. Il est le plus grand parc éolien jamais construit en Afrique de l’Ouest. A terme, il fournira l’électricité à plus de 2 millions de personnes. Il couvre une superficie de 41 hectares.

GNL : Le 11 février 2020, Mouhamadou Makhtar Cissé et son homologue mauritanien approuvent, avec BP, le contrat d’achat et de vente du gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du champ GTA et qui nécessitera un financement de 3000 milliards de FCFA. Ce contrat est le quatrième acte posé dans le cadre de l’exploitation des ressources gazières communes aux deux pays, depuis les découvertes de gaz. Il y a eu d’abord la signature de l’accord de coopération inter-États entre la République Islamique de la Mauritanie et la République du Sénégal, le 09 février 2018, suivie de celle de la Décision finale d’investissement, le 21 décembre 2018 et de la signature de l’accord d’unitisation pour l’exploitation du champ gazier offshore de GTA, le 07 février 2019, pour l’exploitation du champ gazier offshore de Grand Tortue GTA.

Sangomar : lui a valu de rappeler d’exhorter les entreprises sénégalaises à saisir les opportunités de la joint-venture composée de Woodside Opérateur, Cairn Energy, Far Limited et la Petrosen. Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, «Ces activités nécessiteront l’implication des entreprises sénégalaises, qui participeront à la chaine de valeur du projet notamment aux activités liées à la base logistique et qui porteront entre autres sur la fourniture de biens et services, le transport des équipements et la mise à disposition d’une main-d’œuvre qualifiée pour les sous-traitants.»

Licensing Round : Nous lançons pour la première fois dans l’histoire de la recherche pétrolière au Sénégal, le Licensing Round de blocs libres du bassin sédimentaire, avec deux objectifs majeurs, a dit le Ministre. Les objectifs visés sont de faire de nouvelles découvertes pour augmenter les réserves en hydrocarbures du pays, afin de conforter un avenir pétrolier aux jeunes générations et l’amélioration de la gestion des ressources pétrolières pour qu’elles puissent favoriser le développement économique et social du peuple sénégalais. Selon Makhtar Cissé, c’est au nom de la transparence qui est devenue un sacerdoce de la bonne gouvernance, mais aussi du Gouvernement du Sénégal que le Ministère du Pétrole et des Energies s’est engagé à tout mettre en œuvre pour la gestion saine du secteur du pétrole et du gaz. La liste n’est pas exhaustive. Ce personnage, car c’en est un, ne dégage ni arrogance ni autoritarisme, mais plutôt un bouillon d’idées sur lesquelles il est possible de surfer pour aller de l’avant. Très proche du Président Macky Sall, pour un Directeur de cabinet il faut l’être. Bref un membre de la famille avec qui on partage tous moments. Ceux qui ont scanné les propos du «Patron» sur lui, ses performances et sa trajectoire de ouf, pour lui attirer des foudres, peuvent déchanter. Mouhamadou Makhtar Cissé n’a pas de surmoi. Il dit ce qu’il pense. Il n’a pris aucune pincette pour larguer : «Je suis un Inspecteur Général d’État et je suis inéligible. C’est tout dire…». Qu’à cela ne tienne, Mouhamadou Makhtar Cissé est un rendez-vous de la République qui refuse «le désordre de l’ordre» comme le disait Karl Marx. Interdit chez lui de balancer une vacherie sur untel.

Source 24heures