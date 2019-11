Mouhamadou Naby Sarr, une trouvaille de coach Aliou Cissé

Il vient d’être appelé pour la 1ere fois par Aliou Cissé pour les éliminatoires de la CAN 2021 avec le Sénégal. Mouhamadou-Naby Sarr est un défenseur que l’on suit depuis un certain temps . Il évolue en Championship a Charlton Athletic club avec lequel il a gagné la montée via les barrages la saison passée. Âgé de 26 ans, il est le fils de Boubacar Sarr, ancien international Sénégalais et ancien joueur du Paris SG, de Martigues et de l’Olympique de Marseille dans les années 70 et 80. Mouhamadou-Naby Sarr est né dans la citée Phocéenne et a été formé a l’Olympique Lyonnais. Il a été champion du monde des moins de 20 ans avec la France en 2013 aux cotés de Paul Pogba, Samuel Umtiti, Alphonse Areola et Floriant Thauvin. Sarr avait rejoint Charlton en 2015 mais a mis du temps avant de s’imposer. J’ai commenté les 2 derniers matches de Charlton sur ESPN et j’ai pu discuter avec le club et le coach Lee Bowyer qui était arrivé en Mars 2018 et qui se souvenait – « Quand on pense a la ou il était quand je suis arrivé, il n’était pas au mieux et sa relation avec les supporters n’était pas bonne. Il a retrouvé sa confiance, c’est un meilleur défenseur, son volume de travail a l’entrainement a été surréaliste. Il a perdu du poids, il est en meilleure condition physique et plus affûté. C’est l’une des raisons pour lesquelles il s’est amélioré. Vous chantez son nom et il affiche un très large sourire » – Naby Sarr a marqué son 1er but avec Charlton contre Derby County (3-0) il y a 2 semaines et j’espère que nos amis Sénégalais l’accueilleront comme il se doit. C’est un géant d’1,96m et derriere la charnière Kalidou Koulibaly/Salif Sané, il a un bon coup a jouer. Le Sénégal recevra le Congo Brazzaville le 13 Novembre avant de se rendre a Eswatini (Swaziland) le 17 Novembre.