Mouhamed Massaly : « Il faut unir les forces derrière Macky Sall pour réussir les négociations de l’annulation de la dette »

Tous derrière son Excellence Monsieur le Président de la république Macky Sall

Le Président de la République, Macky Sall a été désigné par le Bureau élargi de l’Union africaine pour diriger la Task Force des chefs d’État africains dans le cadre des négociations pour l’annulation de la dette africaine.

Ne pas vous féliciter, Monsieur le Président, vous encourager ou vous accompagner par des prières pour la réussite de votre mission, c’est faire preuve d’antipatriotisme.

«On réussit ensemble ou on échoue ensemble.»

Le Président Macky Sall a multiplié les appels à l’unité. Il a reçu tous les acteurs politiques et sociaux pour obtenir un consensus national dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Il a appelé à une mobilisation nationale à laquelle l’ensemble des citoyens sénégalais ont répondu. L’Assemblée nationale, leurs représentants, lui a donné les pleins pouvoirs. L’onction des familles religieuses à la tête desquelles celle de Touba, Tivaoune, Ndiassane, NIassene, Layenne,. etc, a été consolidée par l’adhésion de l’Eglise.

Son leadership salué sur le continent lui a valu ’aujourd’hui sa désignation à la tête de la Task force des Chefs d’’Etat africains pour négocier l’annulation de la dette du continent.

Le Président mérite d’être soutenu dans ces moments par chacun d’entre nous dans ce contexte de Covid-19 et au risque d’un effondrement économique de l’Afrique notamment.

Car l’heure est grave et par conséquent, il faut unir les forces derrière Macky Sall pour réussir les négociations de l’annulation de la dette.

En Afrique, 10 millions de personnes pourraient succomber au Covid-19. Pour empêcher cette hécatombe, les pays africains se claquemurent les uns après les autres.

Seuls les pays les plus riches du continent, le Nigeria et l’Afrique du Sud, les grandes fortunes privées sortent leur carnet de chèques pour soutenir l’effort de l’État.

Mais pour le moment aucun État africain n’a les moyens de dégainer des milliards comme l’ont fait les pays occidentaux pour soutenir massivement leurs salariés et leurs entreprises paralysées par le confinement.

Pour dépenser plus d’argent public, il faut pouvoir recourir à l’emprunt, or les États africains sont déjà à l’os.

Pour stimuler la croissance ils ont emprunté tous azimuts. En sept ans le poids de la dette a triplé en Afrique subsaharienne, passant de 30 à 95 % du PIB.

Au moins une vingtaine de pays africains ont déjà fait appel au FMI ces derniers jours

C’est pourquoi, au-delà de toute sensibilité et appartenance politique, il urge de se regrouper autour du chef de l’État pour l’aider à accomplir sa mission, car il a besoin de soutien de la Nation.

L’appel de Dakar que le Président Macky Sall a lancé pour une stratégie d’annulation de la dette des pays africains assortie d’un plan de rééchelonnement de la dette commerciale, doit permettre à l’Afrique de prendre un «nouveau départ dans le cadre d’un nouvel ordre mondial.

Il y va de la vie de chaque Sénégalais, de chaque Africain. Ensemble, tous unis nous vaincrons !

Donc, nous devons tous le soutenir.

Vive le Sénégal, Vive l’Afrique

Mouhamed Massaly Ancien PCA de la SIRN et membre du FRN

Le Patriote