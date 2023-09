Mountaga Sy dresse le bilan de Macky Sall

Le bilan du Président Macky Sall n’est pas seulement matériel, avec les infrastructures. C’est l’avis du Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) et maire de la commune de Aéré Lao. Dans une vidéo, Mountaga Sy fait état de 6 piliers qui justifient le bilan immatériel du Président Sall durant ses 12 ans à la tête du pays. Selon ce membre de la mouvance présidentielle, le premier pilier, «c’est Standard et Poor’s» qui consacre la crédibilité. Et d’expliquer : «En ce sens que nous avons une bonne crédibilité, la planification des politiques publiques du pays et, le Sénégal dispose d’une notation qui tient largement la comparaison avec les meil­leurs planificateurs au monde.»

Le deuxième pilier, si l’on en croit le directeur du Pad, c’est au «au niveau de la bonne tenue de nos comptes publics». D’après M. Sy, «le Sénégal revendique une bonne classification et notation au niveau du Moody’s». «C’est la bonne tenue des comptes publics, c’est-à-dire comment le Sénégal gère et utilise les régies financières», a-t-il souligné.

Poursuivant ses propos, il renseigne que «le troisième levier, c’est celui de la compétitivité de Standard Davos». Ici, estime Mountaga Sy, «le Sénégal est considéré comme la croissance la plus régulière au monde de la dernière décennie». Et de souligner : «Crois­sance régulière au monde de la dernière décennie veut dire la pertinence du choix des projets par rapport à la génération de richesses du pays.»

Pour ce qui est du quatrième pilier, le maire de Aéré Lao soutient que «c’est la gouvernance démocratique». Argument à l’appui, il assure qu’au «niveau de Mo Ibrahim, le Sénégal, depuis 12 ans, fait partie des 5 meilleurs élèves sur la gestion de la bonne gouvernance».

S’agissant du 5ème pilier, il fait référence à l’environnement des affaires. Et sur ce point, M. Sy fait remarquer qu’avec «le Doing business sur le cycle 2014-2021, le Sénégal a été qualifié trois fois, de manière consécutive, faisant partie du Top 10 des meilleurs réformateurs». «La façon de faire des affaires au Sénégal a de manière significative amélioré l’attractivité de notre pays. Nous avons multiplié par 45 le taux d’attractivité du Sénégal avec les investissements directs étrangers. Le Sénégal a favorisé la création d’entreprises et la mobilisation de ressources financières avec la loi sur les zones économiques spéciales», s’est-il félicité.

En ce qui concerne le 6ème levier en rapport avec la transparence, le Directeur général du Pad renseigne que dans le cadre de «l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), le Sénégal fait partie des meilleurs au monde».

Se basant sur ces 6 piliers adossés au bilan matériel des infrastructures, Mountaga Sy déclare que «le Président Macky Sall a rendu une copie propre». «La perspective est alors heureuse parce qu’il avait bâti son plan à l’horizon 2035», a-t-il dit.

Parlant du candidat de la Coalition Bby, qui n’est pas encore connu, M. Sy estime que ce dernier va devoir s’inscrire dans la continuité. «La formulation du Pap3 est le Cheval de Troie du candidat et du système politique de Macky Sall. Elle apporte la réponse adéquate à la continuité de consolider les efforts du pays. C’est le Pap3, raccordé aux Pap précédents, qui constitue le programme du candidat de Bby», a-t-il indiqué. Et de conclure : «Nous sommes au-delà d’un système de candidat, nous sommes sur un système d’une trajectoire politique à préserver et à conserver pour l’intérêt des Sénégalais.»

Avec Le Quotidien