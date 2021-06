Moustapha Diakhaté humilié par…Cheikh Ndiaye

Moustapha Diakhaté ne sera jamais un noble.

Par Cheikh Ndiaye



Comme l’homme est insaisissable ; Rousseau dit qu’il naît bon, mais c’est la société qui le pervertit. Il y en a qui font tout pour conserver les fondamentaux, les valeurs qui fondent l’homme. Par contre, foisonnent dans le landerneau, ceux dont les principes ne correspondent pas du tout aux actes, ceux qui pervertissent la société, et Moustapha Diakhaté en fait partie. Notre erreur politique commune, c’est d’avoir fait de cet ancien « boudeur », de ce traître de la pure espèce, un président de groupe parlementaire, puis un chef de cabinet.

Wade, qui avait très tôt découvert ce contre modèle, simple chasseur de primes, avait juste fait de Moustapha Diakhaté un chargé de mission sans mission à la Présidence de la République (même si ce statut est noble mais l’homme croyait valoir mieux).

Voilà un homme dont on ne connaît aucun métier adossé sur une compétence, sur un savoir-faire quelconque, sinon que d’être dans les médisances et autres calomnies. Sur ce registre malsain, se distinguent surtout ceux qui ont été renvoyés de l’Apr. Et c’est dommage puisque la posture peut être différente, pertinente, morale et de haute portée éducative.

Comment est-ce qu’un homme de son âge peut-il s’enorgueillir d’un tel métier, celui de raconter, de mentir à chaque fois qu’il prend la parole ? Le bon sens aurait souhaité, pour TOUT ce qui l’a lié au Président et à sa famille, de s’abstenir de sombrer dans la calomnie maladive et les médisances, si l’on sait que ce n’est ni la première Dame, encore moins le Président qui répondra à ces propos que rien peut corroborer. Et c’est cela mentir, profiter des positions inconfortables d’une personne de par son statut, pour le calomnier, médire de façon éhontée, uniquement dans le dessein de le nuire.

Moustapha Diakhate aurait été plus courageux, s’il eut été sur un autre registre, celui de proposer aux sénégalais une alternative crédible à la vision de SEM Macky SALL

Chassé partout, à la limite partout humilié, Moustapha Diakhaté revient pour parler de pétition là où il devait faire le bilan du Président Macky Sall dans le domaine économique et social. Il n’ose pas puisqu’il a pendant longtemps clamé haut et fort, du haut du perchoir, le bilan élogieux de SEM Macky SALL.

C’est simplement être lâche, mais point de frustration puisque les sénégalais ont multiplié Moustapha Diakhaté qui émeut tout le monde, par zéro. Comme la fronde à l’intérieur de l’APR n’a rien donné, par défaut de leadership et de pertinence, il ne reste qu’à ce valet de s’adonner à son activité favorite, mentir. Là aussi, échec aujourd’hui, échec demain et échec pour toujours, simplement parce que ce n’est pas décent.

Sur quel acteur politique compter, si beaucoup d’entre eux sont dans les registres crypto personnels, laissant de côté, la Vision, le projet politique et le programme. Pire, ils vivent souvent les travers qu’ils dénoncent. C’est pourquoi le peuple n’a pas tort de soutenir le Président Macky Sall et on l’accuse souvent le fichier électoral oubliant qu’avant celui-ci, se trouve en amont, le bilan et il est tangible et visible partout, malgré des insuffisances qui ne peuvent point manquer dans la gouvernance.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal