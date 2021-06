Moustapha Diakhaté qualifie les tournées de Macky de « déambulation politicienne »

Les tournées économiques du Président Macky Sall ne sont pas du gout de Moustapha Diakhaté. Selon lui, le chef de l’Etat fait plutôt des déambulations politiciennes alors que le pays rencontre d’énormes difficultés.

« Ces visites dites économiques n’en sont pas une. A la limite, je les considère comme une déambulation politicienne pour ne pas dire de la provocation. Au cours de ces dernières années, le Sénégal a rencontré énormément de problèmes. On a connu des inondations, l’émigration clandestine avec son lot de morts, la pandémie du coronavirus, les évènements dramatiques au de mars”, a rappelé Moustapha Diakhaté sur les ondes de la RFM.

Selon l’ancien chef de cabinet, un président de la République dans un pays avec autant de problèmes, n’a pas le droit de faire de la déambulation. Moustapha Diakhaté pense que quand un président se rend dans une région pour des raisons économiques, la première chose est de rencontrer les acteurs économiques.

« Or quand Macky Sall va dans les régions, on mobilise la cour et l’arrière cour de BBY. On les mobilise dans des cars et sous le soleil pour l’applaudir sur des inaugurations. Un président qui respecte les citoyens, ne doit pas faire ça. Vous ne verrez jamais ça en France, au Canada, en Angleterre ou en Allemagne », a-t-il dit.