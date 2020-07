Municipales…Habib Niang mobilise à Thiès

Ce samedi 18 juillet, le président du mouvement and Suxxali Sénégal, Habib Niang, a convoqué les différentes présidentes des GIE (Groupement d’intérêt économique) engagées dans le mouvement And Suxxali Sénégal, pour les mobiliser à converger vers le seul et unique objectif du moment : la mairie de la zone-nord.

» Il a tenu à sensibiliser ses troupes à rester fidèles et loyales, à ne pas se laisser détourner par des promesses futiles et infondées et surtout d’épouser la vision politique du MASS qui s’articule autour de la loyauté, du changement et l’émergence. »

Par ailleurs, Monsieur Niang a réaffirmé son engagement au côté de son excellence le président Macky Sall, tout en réaffirmant sa volonté de briguer la mairie de la zone Thiès Nord.

Ce samedi, 250 présidentes de GIE ont répondu, à l’appel du président Niang envers qui, elles ont renouvelé leur fidélité et leur engagement. Elles ont en outre, promis de mobiliser toutes les ressources dont elles disposent, afin de remporter les élections locales avec Habib Niang.

Plusieurs témoignages positifs ont été faits par les présidentes pour les actions nobles d’Habib Niang qui ne cessent de faire écho à travers la région de Thiès.

Le président Habib Niang réitère son engagement au côté du président Macky Sall.