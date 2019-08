Navétanes à KOLDA: l’ODGAM démarre par des préliminaires

L’Organisme Départemental de Gestion des Activités de Masse (ODGAM) est de pleins pieds dans le championnat populaire communément appelé Navétanes. l’ODGAM a démarré ses activités sportives par des matchs de football préliminaires en vue du tournoi des quatre grands. Pour cette première journée au stade régional, l’ASC Bantamba de Bantaguel s’est imposée sur le score d’un but à zéro face à l’ASC Foyer du quartier Ndiobéne, en catégorie junior/sénior. L’unique but a été inscrit à la 75e minute par Moussa Diao sur pénalty. En deuxième heure, le choc Entente Bouna – Espérance s’est soldé par la victoire du premier cité. Deux buts à zéro, c’est la réalisation de « Entente Bouna » qui n’a laissé aucune chance à Espérance son adversaire du jour. Un doublé. Un doublé de Kéitana Malack a suffi pour créer sensation et bonheur du côté des supporters du quartier Bouna Kane. Ces deux matchs se sont joués au stade régional devant un public venu nombreux pour la circonstance. Des matchs assez plaisants dans la sportivité au grand bonheur des responsables et dirigeants de l’ODGAM de Kolda, sous la vigilance des forces de sécurité.

ELHADJI MAEL COLY