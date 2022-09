Navetanes vert à Kaolack : Mademba Bitéye appuie les ASC

La troisième édition des Navetanes vert initiée par le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitéye, s’est tenu ce 24 septembre 2022, dans l’enceinte du collège Valdiodio Ndiaye en présence des représentants des 76 ASC et des 24 Zones du département. Cet évènement a été rehaussé par la présence des responsables politique et notables du Saloum tel que l’honorable Député et par ailleurs Président du conseil départemental de Kaolack Ahmed Youssouf Bengelloune, le représentant du Maire Baye Mbaye Cissé Niass et les responsables de l’ORCAV et de l’ODCAV entre autres.

Cette chance offerte aux acteurs du mouvement Navetane est magnifié au plus haut niveau par les responsables de l’ODCAV. Joignant l’utile à l’agréable chaque ASC a reçu une subvention financière et des plantes.

Au total 1000 plantes seront plantés dans l’enceinte du Cem et dans les quartiers de kaolack.

Animé par l’éducation des jeunes de manière générale et de son fief en particulier, le Directeur général de la Senelec a évoqué dans son adresse à l’assemblée l’idée d’organiser des Navetanes scolaires. Ceci consiste à développer l’esprit de compétition en milieu scolaire entre ASC .

Ainsi en collaboration avec l’IA et IEF les ASC ayant obtenu les meilleurs taux de réussite aux examens du CFEE, du BFEM, et du baccalauréat seront primées.

Voici les images de la cérémonie :