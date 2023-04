Cheikh Ndiaye : « Idrissa Seck n’est plus une menace contre Macky Sall »

Pas d’attaques contre Idrissa Seck; il n’est plus une menace contre le Président Macky Sall. C’est un bon directeur de campagne avant 2024…Par Cheikh Ndiaye

A ceux dans Benno bokk yaakaar qui le critiquent sévèrement, Idrissa Seck n’est plus une menace, ni pour Benno, ni pour le Président Macky Sall. Cette période ou Idrissa Seck était une réelle équation, est révolue et date de 2013 à 2019. Depuis qu’il a rejoint Benno Bokk Yaakaar au lendemain de la Présidentielle de 2019 dont il est membre fondateur avec ses anciens ministres Pape Diouf et Omar Gueye, ndamal Cajor à cessé d’être un casse-tête politique pour la majorité. Bien au contraire, Idrissa Seck est depuis lors un allié qui n’a sa place que dans Benno Bokk Yaakaar et sa dernière déclaration en conférence de presse le prouve à suffisance Il reconnaît et apprécie de fort belle manière le bilan impressionnant du Président Macky Sall. On aurait bien aimé qu’il fasse les choses autrement mais avec Idrissa Seck , ndiomborton « comme il s’est défini lors de la conférence de presse » , le yoyo est toujours de mise.

Si Idrissa Seck est candidat à la candidature dans Benno, ce qui est le cas puisqu’il se réclame toujours de Benno et qu’il soit mis en minorité par celle du Président Macky Sall , alors il devra en toute logique soutenir et se battre pour la victoire du candidat Macky Sall et il le dit lui-même : « seul le conseil constitutionnel est compétent en matière de candidature ».

Sous ce rapport donc, les camarades de Benno doivent laisser Idrissa Seck aller jusqu’au bout de sa logique et il devra en tirer toutes les conséquences politiques in fine. Il ne peut pas en être autrement pour quelqu’un qui veut être président de la République. La ruse est la forme viciée de l’intelligence. S’il n’a pas empêché la réélection de Macky Sall en 2019 avec sa grande coalition , Idrissa seck, ne pourra en aucun nuire la coalition en moins de 10 mois de la Présidentielle.

Quitter le CESE ou y rester avec les moyens de son combat politique, même contre Benno , n’y changera rien. Benno devra donc faire preuve d’intelligence politique pour contenir Idrissa Seck et ses « sekeries » et en faire l’allié pour 2024. Les réactions épidermiques et les solutions extrêmes ne sont pas politiquement intelligentes et peuvent être source de nuisance. L’enjeu pour le moment est que Benno doit rester, autant que faire se peut, uni dans sa diversité afin de relever le défi de 2024.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff