Ndiaye Bambey écrit aux Pastéfiens

Lettre ouverte aux pastefiens

Chers pastefiens

Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Le peuple vient de découvrir l’un des plus grands mythomanes politiques de l’histoire. A travers Mame Mbaye Niang le Sénégal retrouvera enfin le respect de l’autre dans le milieu politique . On ne mérite pas d’avoir un pays où le mensonge et la calomnie occupent le point central des débats. Notre nation mérite vraiment plus.

Nous félicitons encore une fois la justice sénégalaise incarnée par des magistrats compétents et dignes. Le droit est de nouveaux dit dans ce procès en appel opposant Mame Mbaye à Ousmane Sonko. La politique est noble, elle n’est ni animée par le mensonge, ni par les calomnies encore moins des diffamations, elle nécessite le respect de l’État et de ses institutions ainsi que les valeurs.

Maintenant ceux qui préfèrent les duplicités pour nuire leurs adversaires sont avertis; qui osera accuser une personne doit avoir le courage de le justifier au cas contraire la loi s’appliquera dans toute sa rigueur.

Par ailleurs, je félicite le Maire de Dakar élu par la population dakaroise et qui aujourd’hui défend farouchement la sécurité et la stabilité de ces derniers, non sans oublier la coalition Taxawou Dakar qui acceptent de rejoindre la table de dialogue dans l’intérêt suprême de la nation.

Nous appelons les militants de Pastef à cultiver l’esprit républicain et d’éviter les accusations non fondées contre d’honnêtes citoyens. Le Sénégal nous appartient tous et c’est à nous de le sécuriser et de le développer mais on ne peut le réussir que dans le respect mutuel. L’indélicatesse n’apporte à rien, faisons la politique de manière saine et le moment venu le peuple choisira en toute responsabilité comme c’est le cas d’ailleurs à chaque consultation.

Chers pastefiens votre leader s’est renfermé dans sa propre prison car c’est lui qui a diffamé en accusant un digne citoyen sans preuve et c’est lui encore qui a laissé ses deux femmes pour se rendre à Sweet beauté pour rencontrer la demoiselle Adji Sarr.

Qu’il assume ses actes !!!

En conclusion, nous devons tous travailler ensemble pour faire de notre pays un endroit où règnent le respect, la justice et la dignité. C’est une tâche difficile, mais nous sommes convaincus que, si nous agissons avec courage, responsabilité et respect, nous pourrons le réussir. Soyons des citoyens exemplaires et des acteurs politiques responsables pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour tous dans un Sénégal émergent.

Mamadou NDIAYE Bambey

Président des jeunes benno Bokk yakkar du Département de Bambey

Vice coordinateur de la plate-forme xippil