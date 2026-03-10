Nécrologie : Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Abdou Diouf Junior, journaliste et chargé de communication au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a rendu l’âme à la suite d’un malaise ce mardi. Il laisse derrière lui un vide immense parmi ses pairs et ses proches.

Après un passage remarqué à la RFM, l’une des radios les plus influentes du pays, Abdou Diouf Junior avait rejoint les rangs de l’administration publique, où il assurait la communication d’un département ministériel stratégique.

La nouvelle de son décès a plongé ses confrères dans la consternation.