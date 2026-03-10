Placement des cartes : Pastef riposte après l’AG de Diomaye Président

Ousmane Sonko leader de PASTEF – Les Patriotes (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité)

Après l’assemblée générale de la coalition Diomaye Président marquée par des tensions internes, Ousmane Sonko a dégainé une initiative politique majeure. Ciblé par plusieurs attaques de ses alliés devenus adversaires, le leader de Pastef et Premier ministre a choisi de consolider son appareil militant.

Le dimanche 8 mars, Sonko a annoncé la création de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC). Cette structure aura pour mission de « piloter, organiser et superviser les opérations de placement et de vente des cartes des membres » aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, selon un calendrier et un schéma définis par le parti.

Au-delà de la simple distribution des cartes, la CNPC sera également chargée de « piloter les opérations d’installation et de renouvellement des structures de base du parti », une étape qui interviendra après l’identification officielle des membres. Les tarifs des cartes, disponibles en format physique et digital, est de 1000 francs CFA en Afrique, 20 euros en Europe, et 20 dollars US en Asie et en Amérique-Océanie.