Diplomatie : L’Iran dément toutes tensions dans ses relations avec le Sénégal

L’Ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar a publié, ce mardi 10 mars 2026, un communiqué officiel réfutant les informations circulant sur les réseaux sociaux et attribuées au ministre iranien des Affaires étrangères, Dr Abbas Araghchi. La représentation diplomatique qualifie ces publications de « fausses » et de « fabriquées ».

Selon le texte, un entretien téléphonique a récemment eu lieu entre Dr Araghchi et son homologue sénégalais, M. Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. À cette occasion, le responsable iranien a exprimé sa gratitude pour les positions jugées « responsables » du gouvernement sénégalais et a salué les gestes de solidarité du président Bassirou Diomaye Faye envers le peuple iranien. Il a également relevé la condamnation par Dakar des attaques imputées aux États-Unis et à Israël contre l’Iran.

Face aux rumeurs, l’ambassade insiste sur le respect profond que l’Iran voue au Sénégal, qualifié de « peuple frère et musulman ». Elle affirme qu’aucune menace n’a jamais été, ni ne sera jamais, formulée à l’encontre du pays. Le communiqué regrette que certains acteurs cherchent à fragiliser des relations bilatérales décrites comme cordiales et en plein essor.

La mission diplomatique iranienne rejette les propos relayés par des plateformes telles que « Sahelien » et « 237 Online », et réaffirme sa volonté de renforcer les liens d’amitié et de coopération constructive avec le Sénégal. L’objectif affiché est de mettre fin aux spéculations susceptibles de perturber la sérénité des échanges diplomatiques entre les deux nations.