L’ADEPME lance son Plan de transformation 2026-2030 et appelle à « réarmer économiquement le Sénégal »

Au CICES, l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME) a officiellement lancé, ce mardi, la convention de mise en œuvre de son Plan de transformation 2026-2030. Devant un parterre d’autorités gouvernementales, de partenaires techniques et financiers, d’institutions bancaires et d’entrepreneurs, le Directeur général de l’agence, Alpha Thiam, a défendu une doctrine d’action axée sur l’exécution, la compétitivité et l’émergence de champions nationaux.

Dans une allocution, Alpha Thiam a posé le contexte international comme un test de solidité pour les économies africaines, insistant sur l’intensification de la concurrence, notamment dans le cadre de la ZLECAf. « La ZLECAf n’est pas un cadeau tombé du ciel ; c’est un espace de compétition », a-t-il prévenu, avant d’appeler à une posture économique plus structurée : « Dans un tel monde, la naïveté économique n’est plus une option. Nous devons être plus volontaires, plus organisés et plus offensifs. »

Aux côtés du ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, et du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, le DG de l’ADEPME a martelé la nécessité de consolider une base productive locale. L’ouverture commerciale, a-t-il plaidé, n’a de sens que si elle repose sur des entreprises capables de produire, transformer et conquérir des marchés.

« Les nations prospères ne sont pas celles qui consomment le plus, mais celles qui produisent le plus. » Dans la même veine, Alpha Thiam a résumé la ligne qu’il souhaite voir guider l’action publique et privée : « Nous voulons une économie ouverte, mais non désarmée ; compétitive, mais non abandonnée ; intégrée, mais non dissoute ; ambitieuse, mais résolument sénégalaise. »

L’intervention a aussi mis en avant l’ampleur de la dépendance extérieure. Reprenant des éléments rappelés par le ministre de l’Industrie, Alpha Thiam a souligné que le Sénégal importe « plus de 2 500 produits pour environ 7 500 milliards de francs CFA », une facture qu’il juge politiquement et économiquement intenable sur le long terme. « Car quand un pays importe massivement ce qu’il pourrait produire, transformer ou assembler, il n’importe pas seulement des marchandises. Il importe aussi du chômage, de la fragilité extérieure et du renoncement industriel. »

Et de lancer une formule appelée à marquer cette séquence : « L’avenir du Sénégal ne se construira pas dans les ports d’importation, ou dans les impôts et domaines mais dans les usines, les ateliers et les entreprises sénégalaises. »

Au cœur de la cérémonie, l’annonce et la présentation du Plan de transformation Impact PME. L’objectif affiché est de faire de l’ADEPME, d’ici 2030, une agence plus performante, plus influente et davantage ancrée dans les régions, afin d’accompagner la montée en gamme des PME/PMI.

Alpha Thiam a insisté sur le caractère opérationnel du plan : « Ce plan n’est pas un exercice de communication. C’est un contrat d’exécution. » L’agence entend pousser simultanément plusieurs chantiers : formalisation, accès au financement, ouverture de marchés, digitalisation, et émergence d’entreprises capables de changer d’échelle.

L’ADEPME a également annoncé le déploiement de points focaux dans les pôles territoriaux, revendiquant une transformation économique qui ne laisse aucune région à l’écart. « Aucune région ne doit rester au bord du chemin, aucun territoire ne doit être spectateur de la transformation économique nationale. »

Autre pilier présenté : la transformation interne de l’ADEPME et la promotion d’une culture de performance au sein des entreprises. Alpha Thiam a résumé l’esprit du programme DAMEL comme une discipline de compétitivité : « L’excellence opérationnelle, ce n’est pas un luxe de grande entreprise. C’est une discipline de survie et de conquête. » Dans un environnement économique plus normé et plus exigeant, a-t-il ajouté, « la crédibilité sera une monnaie économique ».

Moment fort du discours, l’interpellation directe du secteur financier. Le DG de l’ADEPME a demandé un changement d’échelle, estimant que le financement ne doit plus être abordé uniquement sous l’angle du risque, mais comme un investissement stratégique. « Le financement des PME ne doit plus être perçu comme une simple exposition au risque. Il doit être assumé comme un investissement stratégique dans la souveraineté économique du pays. »

Il a lancé une phrase-choc à destination des établissements financiers : « Un pays qui ne finance pas ses PME finance l’emploi des autres pays. » Et a exhorté banques, fonds et institutions de microfinance à adapter leurs instruments, innover et soutenir « vigoureusement » les PME/PMI.

S’adressant aux chefs d’entreprise, Alpha Thiam a promis une ADEPME « accélérateur » et « tiers de confiance », tout en posant des exigences de transparence et d’ambition. Il a aussi insisté sur l’inclusion comme condition de réussite, affirmant qu’aucune transformation durable ne sera possible sans la pleine participation des femmes et sans l’énergie créatrice de la jeunesse.

Alpha Thiam a mobilisé les équipes internes de l’agence dans une tonalité de campagne, résumant l’enjeu en une mission générationnelle : « La mission de notre génération actuellement au pouvoir est claire : réarmer économiquement le Sénégal. Par l’entreprise. Par l’industrie. Par l’innovation. »

« Ensemble, faisons émerger des PME championnes, moteurs puissants de prospérité, d’emplois », a-t-il conclu. Avant de lancer en wolof : « Nagn andando, amal njariñ PME yi, ngir amal njariñ askan wi. »