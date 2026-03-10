Attaque à l’usine « La Casamançaise » : Cinq braqueurs arrêtés par la Gendarmerie

Les unités de la Légion de gendarmerie territoriale de Ziguinchor ont déjoué une tentative de cambriolage en ce début de mois de mars au Cap Skirring, dans la commune de Diembéring. Le raid visait les installations de l’entreprise SODECA, productrice de l’eau « La Casamançaise ». Les investigations menées par les unités de la Légion territoriale Sud ont permis de mettre à nu un réseau criminel structuré.

Des sources bien imprégnées de cette affaire ont livré les premiers résultats des investigations suite au dénouement de ce cambriolage, précisant que les opérations se poursuivent activement dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité.

« Dans la nuit du 1er au 2 mars 2026, suite à un appel d’urgence signalant un cambriolage en cours, les unités de gendarmerie stationnées au Cap Skirring ont immédiatement déployé un dispositif de contrôle et d’interception sur le site de l’usine », ont indiqué nos informateurs en guise de rappel. Ces derniers précisent que la rapidité de l’intervention a surpris les malfaiteurs en plein acte, empêchant ainsi tout préjudice matériel important ou atteinte à l’outil de production.

L’intervention des gendarmes a permis le bouclage hermétique de la zone où les malfrats s’étaient retranchés. L’investissement des lieux a conduit à l’interpellation de cinq individus à bord d’un véhicule de marque Peugeot 308, renseignent nos sources.

À la suite de l’interpellation de ces cinq individus, les unités de la Légion de gendarmerie territoriale de Ziguinchor ont procédé à des fouilles systématiques. Ces perquisitions, effectuées selon les informations à notre disposition, ont permis la saisie d’une arme à feu de type fusil de chasse, de quatre munitions de 12 mm, d’une machette et de dix téléphones portables. Les gendarmes ont également mis la main sur les vêtements portés lors du braquage, ainsi que sur 16 billets de 50 euros et 100 000 francs CFA soustraits du bureau du directeur.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue à la Section de recherches de Ziguinchor avant d’être remises aux autorités judiciaires compétentes, rapportent les mêmes sources. Celles-ci ont confirmé la poursuite des investigations afin de retrouver les complices en fuite. Des recherches actives sont d’ailleurs lancées sur l’ensemble du territoire national pour procéder à l’arrestation du reste du groupe.

La Gendarmerie nationale a, pour sa part, à travers le commandement de la Légion territoriale Sud, réaffirmé son engagement à assurer la protection des citoyens et de leurs biens, tout en invitant les populations à la plus grande vigilance.