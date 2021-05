La presse est en deuil. Moriba Magassouba n’est plus. Il est décédé samedi 15 mai à Abidjan. Il était de la 2e promo du Centre d’Etudes des Sciences et Techniques ( CESTI). Le défunt était un grand journaliste qui participait beaucoup à la régulation mais aussi au débat intellectuel de haute facture sur l’avenir et les mutations de la presse.